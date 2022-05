Vediamo insieme come possiamo abbassare un po’ questo dato e cercare di risparmiare qualcosa sulle nostre tasse.

Ovviamente il pagamento delle tasse è assolutamente un nostro dovere come cittadini consapevoli, ma ci sono alcune imposte che possiamo evitare di pagare o che possiamo ridurre con metodi assolutamente legali.

Oggi quindi vi vogliamo aiutare indicandovi alcuni azioni che possiamo fare in totale tranquillità senza aver paura di nulla e di qualsiasi azione successiva nei nostri confronti.

Giacenza media: ecco come abbassarla e risparmiare sulle tasse

In questo modo non avremmo problemi se ci fossero degli accertamenti fiscali, ma chiediamo sempre per sicurezza anche al nostro commercialista di fiducia o al caf che ci aiuta con le cose amministrative, prima di decide qualsiasi cosa da soli.

Per chi non lo sapesse, sul nostro conto corrente c’è una tassa che paghiamo ogni anno, ovvero l’imposta di bollo per le persone fisiche che è pari a 34,20 euro, ma come possiamo evitarla, in modo assolutamente legale?

Iniziamo con il dire che questa viene messa quando la giacenza media del nostro conto supera i 5.000 euro, e proprio in questo caso la banca ci addebita questa somma, ovviamente sul nostro conto corrente ci può essere quella somma, ma fa fede la media, che deve essere inferiore.

Potremmo infatti, prelevare periodicamente i contanti tenendo sempre questo valore basso, ma non è poi un bene tenere troppi soldi in casa, perchè può succedere sempre qualcosa che non possiamo controllare.

Quindi possiamo avere meno di 5.000 euro sul conto corrente bancario o postale e poi investire la parte eccedente, anche in prodotti finanziari che non hanno un elevato rischio, come ad esempio in buoni fruttiferi postali o conti di deposito remunerati.

Ovviamente facciamoci consigliare cosa è meglio, in base a quello che vogliamo fare da chi lo fa di mestiere, e la tassa che dovremmo pagare tutti gli anni non verrà messa sul nostro conto a fine anno.

E voi la sapevate questa cosa oppure no? Parlatene bene in famiglia e poi chiedete aiuto potrebbe essere un modo interessante di risparmiare qualche soldo e magari usarlo in modo diverso che non fa mai male al cuore!