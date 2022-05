Fedez stupisce il gesto verso J-AX

La diatriba e l’allontanamento tra J-Ax e Fedez lasciò i fan con l’amaro in bocca. Eppure, sembra che qualcosa stia cambiando.

L’amicizia e la collaborazione artistica tra J-Ax e Fedez fu una delle più discusse del panorama musicale italiano. Nel 2018 i due si divisero improvvisamente e – nonostante le dichiarazioni reciproche sulla vicenda – ad oggi non sono chiare le motivazioni che spinsero i due artisti ad allontanarsi. Attualmente infatti, Fedez e J-Ax hanno acquisito stili di vita totalmente diversi: il primo è riuscito ad approfondire la professione imprenditoriale insieme a Chiara Ferragni, mentre il secondo si è concentrato per lo più sullo show business musicale.

Furono moltissimi i fan a rimanere con l’amaro in bocca, soprattutto perché la coppia mostrava un feeling incredibile, sia sul palco durante le performance che in occasione della pubblicazione di nuovi album. Data la poca chiarezza, nessuno riuscì ad attribuire una colpa all’uno piuttosto che all’altro. Furono molte le ipotesi riguardo la separazione: tra chi incolpava Chiara Ferragni per aver trasformato Fedez in un influencer e chi invece si scagliava contro J-Ax ipoteticamente invidioso del collega. Ad oggi, sembra che qualcosa stia finalmente cambiando.

Fedez e J-Ax: i due hanno issato bandiera bianca?

Dopo più di quattro anni, sembra che Fedez e J-Ax abbiano deciso di riappacificarsi. Recentemente infatti, il marito di Chiara Ferrani ha pubblicato una stories il cui sottofondo era proprio la hit incisa con il collega nel 2017. Inoltre, non solo Fedez stava ascoltando la canzone, ma ha pensato bene di taggare l’ex collega su Instagram. Che sia un tentativo di riavvicinamento?

Come se non bastasse, J-Ax aveva rilasciato un’intervista in cui parlava nuovamente della rottura con Fedez. Questa volta però, dalle sue parole non traspariva rancore o rabbia, al contrario sembrava che il rapper mostrasse nostalgia e rimpianto: “Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica […] ho provato anche a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità”. Insomma, sembra che la ragione dietro la lite sia per lo più pratica e che poco centri il legame emotivo nato tra i due ex colleghi.

Insomma, dal 2018 ne è passata di acqua sotto i ponti e forse – soprattutto dopo il periodo difficile vissuto da Fedez – è venuto il momento di lasciare andare i vecchi dissapori per recuperare ciò che invece c’era di bello. A fronte di questo, ci auguriamo di rivedere insieme J-Ax e Fedez, se non a livello professionale, quantomeno come amici.