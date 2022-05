Cuoio capelluto: hai dolore? Ecco cosa puoi fare e perchè

Accade a volte che quando tocchiamo, muoviamo o spostiamo i capelli avvertiamo una sensazione di bruciore o dolore, scopriamo insieme quali possono essere le cause. Il cuoio capelluto è molto delicato, quindi se in quella parte della nostra testa c’è un accumulo di nervi allora si ha del dolore. Ma analizziamo bene nel dettaglio. Tutto quello che il cuoio capelluto ci dice sulla sua salute I dolori che si manifestano al cuoio capelluto sono una conseguenza di mal di testa, reazioni allergiche, eczema, forfora, eczema o psoriasi del cuoio capelluto. La nostra pelle del cuoio capelluto comincia a peggiorare, significa che è in atto una sorta di reazione allergica. Se si manifesta del mal di testa si possono assumere i classici medicinali che servono a calmarlo ed eliminarlo, come ibuprofene o aspirina. Se invece notiamo mentre spazzoliamo i nostri capelli, degli eczemi o scaglie della pelle allora rivolgersi al dermatologo In effetti accade spesso che stiamo utilizzando un prodotto, come shampoo o altro e il cuoio capelluto reagisce a questo prodotto per capelli. Si consiglia di non utilizzare dei prodotti per qualche giorno e usare acqua fredda sul cuoio capelluto Attenzione anche a quegli shampoo che sono molto aggressivi, fondamentale è sempre fare delle prove allergiche per scongiurare proprio una allergia a determinati prodotti che magari stiamo usando da molto tempo oppure li abbiamo utilizzati una sola volta.

Prestiamo quindi sempre attenzione ai sintomi che abbiamo, non sottovalutiamoli ma soprattutto cerchiamo di scegliere bene i prodotti che utilizziamo per la deterzione dei nostri capelli.

Tutti noi vogliamo avere dei capelli bellissimi, ma a volte accade che per raggiungere effetti fantastici acquistiamo prodotti sotto costo, oppure che sono davvero molto aggressivi tali da causarci mal di testa, eczemi, allergie, dolori al cuoio capelluto.

Non soffermiamoci quindi solo sull’estetica del capello ma anche sulla salute del cuoio capelluto. Facciamo anche sempre attenzione quando pettiniamo i nostri capelli, se notiamo delle anomalie come delle squame della pelle ma anche una eccessiva caduta del capello, che spesso è associata a una carenza di sostanze importanti per la nostra salute oppure dipende anche da prodotti che stanno agendo in modo negativo sul cuoio capelluto creando proprio la caduta del capello.