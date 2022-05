Brave and Beautiful: Cesur è innocente? Suhan lo tradisce

Vediamo insieme che cosa abbiamo modo di vedere oggi nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera turca.

Anche oggi, 17 maggio, ci aspetta una nuova puntata di Brave and Beautiful, dove le vicende delle due famiglie più importanti si intrecciano una con l’altra in modo incredibile e con risvolti impensabili.

Non ci resta quindi che vedere che cosa o meglio chi aiuterà oggi Cesur che è stato arrestato, ma forse non è lui il colpevole è stato solamente messo in mezzo? Vediamo insieme.

Brave and Beautiful: Cesur è innocente? Ecco chi lo aiuta

Iniziamo con il dire che Cesur è stato assolutamente incastrato per l’omicidio di Salih, perchè qualcuno gli ha inviato un SMS dal cellulare del defunto per avere un incontro con lui, e quando si è presentato, ovviamente non c’era nessuno ad aspettarlo.

Ma ritornando indietro dall’incontro che non è avvenuto, la Polizia lo ha arrestato, anche perchè controllando il furgone con il quale era andato all’appuntamento misterioso hanno trovato il cadavere di un’uomo.

Ovviamente è stato subito accusato dell’omicidio di Salih, e non riuscendo a capire che cosa stesse succedendo e a dimostrare che è completamente innocente, prende una decisione avventata, ovvero scappa.

In questo modo, però gli agenti della Polizia iniziano a cercarlo ovunque iniziando nei posti più semplici, e chiedono anche l’aiuto di Suhan, lei sicuramente li condurrà da Cesur, e la donna accetta la richiesta.

Ma solamente per un motivo, non vuole che nessuno sospetti di nulla, perchè lei non tradirà mai l’Alemadaroglu, anzi, inizia ad aiutarlo ed insieme fanno delle indagini per capire cosa è successo.

Cesur, ripensando alla notte dell’arresto ricordo un particolare che forse è molto importante, ovvero sotto le scarpe del padre di Sirin c’era un fiore, e parlando con Suhan cercando di capire che tipo di fiore si.

Perchp in base al luogo dove nasce potrebbero avere un grande aiuto per capire chi sta cercando di incastrare Cesur, ci riusciranno oppure no? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5!