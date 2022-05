Alessandro Cattelan, i guadagni all’Eurovision: un vero mistero

Sapete quanto ha guadagnato Alessandro Cattelan per aver condotto l’Eurovision Song Contest? Scopriamolo insieme.

Come tutti saprete, quest’anno si è svolto l’Eurovision Song Contest in Italia, a Torino che ha fatto da scenario ad uno degli eventi più importanti della musica europea. Grazie alla vittoria dei Maneskin l’anno scorso, questo format si è svolto nella nostra penisola.

I presentatori sono stati all’altezza della situazione: Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini, che hanno svolto molto egregiamente il loro lavoro.

La Rai è riuscita ad ottenere degli ottimi ascolti, grazie all’Eurovision. Uno spettacolo unico e chi ha assistito dal vivo si è emozionato moltissimo, insomma è stato uno spettacolo da “Brividi”, come direbbero Mahomood e Blanco.

La presentazione è stata eccellente, anche se per alcuni versi sono stati oscurati dalle voci dei commentatori fuori campo.

Alessandro Cattelan: quanto ha percepito per la presentazione dell’Eurovision?

Infatti, Mika, la Pausini e Cattelan hanno parlato in inglese, ma a fare da sottofondo, appunto, c’erano altri commentatori nella lingua originale del proprio paese.

Alessandro Cattelan era l’unico presentatore che di fa proprio questo mestiere. Ha condotto in modo eccellente, accompagnato da scherzi, balli e anche battute. Oltre ad essere un bravissimo conduttore, Cattelan è anche un radiofonico.

Ha debuttato nel 2004 su MTV Italia. Anni dopo, è approdato a Sky, dove si è diviso tra Sky Sport e X-Factor. Nel 2014, sempre su Sky, ha condotto un programma che per anni ha ospitato cantanti e attori italiani e internazionali, E poi C’è Cattelan.

Nel 2020, però, dopo 10 anni, per Alessandro è arrivato il momento di cambiare e decide di lasciare la conduzione di X-Factor.

Una grande carriera alle spalle, quella per il presentatore che alla fin è stato premiato con la conduzione dell’Eurovision Song Contest.

Ma siete curiosi di sapere quanto ha percepito per questa presentazione? Sul compenso in realtà non sappiamo molto, ma quello che sappiamo è che oltre allo stipendio che la Rai ha dato (per questo e altri programmi), ha percepito molto anche attraverso la sua società personale di affari “Sono un drago Srl”, che sta registrando cifre da capogiro.

Solo nel 2020, durante la pandemia, le entrate sono state di circa 470 mila euro, sicuramente molto di più rispetto a quanto registrato l’anno precedente.