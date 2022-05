Passata di pomodoro, la migliore da acquistare è super economica: ecco la ricerca fatta da Altoconsumo per consigliare i consumatori.

Nel nostro paese, quello del sugo è un vero e proprio culto, tanto che c’è sempre grande attenzione circa la scelta della polpa o della passata di pomodoro; per questo, scatta la ricerca alla migliore in commercio.

Ma come fare per acquistare la passata adatta alle nostre esigenze? Ad aiutarci vengono forse in aiuto i test effettuati da Altroconsumo, basati sulla qualità della materia prima, la quantità di sale, la ricerca delle muffe e di pesticidi e anche sul sapore.

Passata di pomodoro, la migliore da acquistare è super economica: i test di Altroconsumo

La ricerca di Altroconsumo è stata basata su 23 tipologie diverse di passata di pomodoro attualmente in commercio; a quanto pare, non sono state trovate frodi (ovvero passate prodotte con concentrato di pomodoro allungato con acqua), né problemi relativi all’igiene o al sale in eccesso.

Il prezzo, in questi ambiti, non è mai sinonimo di qualità assoluta, tanto che dalla ricerca è emerso come i marchi più celebri e più costosi non hanno ottenuti dei risultati migliori rispetto a marche meno note e più economiche.

La vera differenza risulterebbe, però, nel gusto della passata, che comunque può essere scoperto solo dopo l’acquisto; in questo caso, conta anche l’opinione personale di ogni consumatore.

Passando ai risultati, visibili sul sito ufficiale di Altroconsumo, la migliore passata sembra essere la Mutti, che ha raggiunto il punteggio di 71 nel test ed è acquistabile sul mercato al prezzo di 1,43 euro a confezione.

Con lo stesso punteggio anche la passata Alce Nero Bio, ma con un prezzo per confezione leggermente più alto (1,87 euro). Infine, quella premiata come miglior acquisto, anche visto il prezzo medio (0, 99 euro a confezone) è la passata Torrente.

Provando magari proprio tra questi tre prodotti, potrete scoprire quale passata si adatta di più ai vostri gusti e alle vostre esigenze, sbizzarrendovi nella creazione di tantissimi sughi.