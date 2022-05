Manuel Bortuzzo: Mara cancella l’ospitata la sua risposta è freddissima

Manuel Bortuzzo è stato sicuramente uno dei concorrenti più discussi del Gf Vip. Ma avete visto la stoccata a Mara Venier? Da non credere, ecco cosa è successo.

In questi giorni non si fa che parlare dell’ospitata cancellata di Manuel Bortuzzo a Domenica In. Da quanto dicono le ultime indiscrezione, sarebbe stata la stessa Mara Venier ad eliminare l’invito del nuotare. Il motivo? La conduttrice non avrebbe gradito l’intervista di Manuel a Verissimo.

L’8 maggio Manuel Bortuzzo era stato invitato a Domenica In, per promuovere il film Rinascere, la pellicola infatti racconta la sua vita e il triste episodio che l’ha cambiato per sempre.

Il film è stato interpretato da Alessio Boni e Giancarlo Commare, ma qualcosa è andato storto, infatti la Venier all’ultimo minuto ha deciso di cancellare l’ospitata dell’ex gieffino. Ma come mai? Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e cosa ne pensa Bortuzzo della questione.

Manuel Bortuzzo lancia una frecciatina a Mara Venier, ecco cosa è successo

Qualche ora prima dell’ospitata a Domenica In, Manuel è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Il giovane si è lasciato andare raccontando dettagli privati della sua vita privata e sopratutto rivelando retroscena incredibili sulla love story con Lulù Selassiè.

A quanto sembra, Mara Venier non avrebbe gradito l’intervista, decidendo così di cancellare da un momento all’altro. Ovviamente Manuel non l’ha presa benissimo e ha deciso di rispondere alla conduttrice in un modo molto particolare.

Infatti, l’ex vippone ha risposto su Instagram ad un utente che chiedeva “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù; è che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?“.

Manuel senza pensarci troppo ha risposto “Non tutti ci arrivano” una chiara frecciatina alla conduttrice. I fan hanno immediatamente condiviso la risposta dell’ex gieffino su tutti i social. Per il momento Mara non ha replicato al commento di Bortuzzo, scopriremo se nelle prossime ore deciderà di rispondere.

Ora non ci resta che aspettare la risposta di Mara Venier. Voi cosa ne pensate? Manuel ha fatto bene, oppure no?