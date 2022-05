Ecco alcuni consigli molto utili ed efficaci che ti permetteranno di usare le foglie delle fragole per ottenere questo rimedio comune

Con l’arrivo della primavera è possibile acquistare o coltivare frutti deliziosi e zuccherini come ad esempio le fragole. Si tratta del simbolo della primavera e rappresentano uno dei frutti più diffusi e amati in assoluto. Ottime da gustare da sole, in una macedonia o con il gelato, le fragole sono un alimento eccezionale.

Tuttavia, questo frutto può essere utilizzato anche per molti scopi. Con questo articolo, infatti, vogliamo mostrarti dei consigli molto utili ed efficaci che ti permetteranno di usare le foglie delle fragole per ottenere questo rimedio comune. Ecco come fare

Ecco come usare le foglie delle fragole per ottenere questo rimedio

Le fragole sono frutti molto dolci e ricchi di proprietà benefiche, oltre a nutrienti essenziali, come la vitamina C, il potassio, il fosforo e gli omega 3,. Ad oggi, ne esistono più di 600 varietà coltivate in numerose aree del mondo. Ovviamente, anche nel caso delle fragole si può andare in contro ad allergie o intolleranze, anche se si tratta di un’evenienza piuttosto diffusa.

Tuttavia, le fragole possono essere utili anche per altri scopi. In questo articolo, infatti, ti vogliamo mostrare come sfruttare le foglie di questo frutto per poi utilizzare in funzione delle nostre necessità e per aiutare il nostro organismo.

Possiamo utilizzare le foglie delle fragole, infatti, per stimolare la diuresi realizzando un semplice infuso con circa 20gr di foglie secche a cui va aggiunto un litro di acqua bollente. Successivamente, lasciate in infusione per circa 20 minuti e, dopo averlo lasciato raffreddare, siete liberi di consumarlo.

Le fragole possono essere utilizzate anche per altri metodi, come ad esempio la pulizia per i denti. Non sempre, infatti, riusciamo a liberare efficacemente il tartaro dalla parte superficiale dei denti. Per questo potremmo provare a realizzare un rimedio schiacciando una fragola e strofinarla sui denti, prima di risciacquare abbondantemente.

Se avete intenzione di conservare le foglie delle fragole per poi riutilizzarle in futuro, potete provare con dei semplici e utilissimi barattoli di vetro. Prima di fare questo, però, assicuratevi di averle fatte essiccare in un luogo fresco o ventilato e, successivamente, risciacquatele con acqua prima di riporle nel barattolo scelto.