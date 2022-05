Forchetta: gli utilizzi che non ti immagini assolutamente

Probabilmente in pochi sono a conoscenza di questi trucchi intelligenti per utilizzare la forchetta. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Quante volte vi sarà capitato di ritrovarvi con la zip o la cerniera incastrata? Spesso questi elementi negli indumenti che indossiamo, risultano molto delicati e tendono ad incastrarsi spesso. Quando proviamo a risolvere il problema, rischiamo di rovinare alcune parti del tessuto.

Purtroppo, questa situazione capita più spesso di quanto non si possa immaginare, per fortuna esistono dei trucchi che possono aiutarci a risolvere il problema velocemente e senza rovinare i nostri capi.

Quindi, invece che spendere soldi portando i vestiti dal sarto, vi sveleremo come fare utilizzando un trucco intelligente e che in pochi conoscono.

Quello che vi servirà è una semplice forchetta. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo nel dettaglio.

Zip incastrata? Ecco come risolvere il problema con una forchetta

Se il cursore della vostra zip si è sfilato solo da un lato, è possibile risolvere il problema con l’utilizzo di una pinza. Quello che dovrete fare è allineare i due lati della cerniera e infilare il più possibile i denti sul lato libero del cursore.

Il trucco sta proprio nell’usare le pinze per tenere ben fermo il cursore, in questo modo riuscirete a reinserire la cerniera all’interno.

Fatto questo, potete provare a far rientrare la cerniera, se non funziona riprendete le pinze e tirate il cursore più vicino possibile al lato. In questo modo, avrete risolto il problema senza spendere nemmeno 1 euro.

Ma se il vostro cursore è staccato da entrambi i lati della cerniera, la situazione diventa più complicata. Ma attenzione, vi basterà utilizzare una forchetta per risolvere il problema.

Anche in questo caso i passaggi sono piuttosto semplici: prendete la forchetta e inseritela nel cursore in mezzo alle due punte centrali. Fatto questo, inserite i due estremi della cerniera nel cursore e fate scorrere quest’ultimo lungo la zip.

Il gioco è fatto, in questo modo la vostra cerniera sarà come nuova. Ora non vi resta che provare ad utilizzare la forchetta per risolvere queste problematiche. Voi cosa ne pensate?