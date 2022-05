Dopo l’abbuffata, un 40enne ha bevuto acqua frizzante e bicarbonato per digerire. Gli è scoppiato lo stomaco per eccesso di cibo e gas.

Modena, 11 maggio 2022 , una giornata all’insegna della festa: la classica grigliata con gli amici e la sera pizzata in famiglia, il tutto accompagnato da acqua gassata e birra. Una sorta di abbuffata lunga una giornata che però, unita a un esplosivo mix di bicarbonato di sodio ha quasi ucciso un 40 enne, facendogli letteralmente esplodere lo stomaco.

L’uomo, infatti, poche ore dopo aver cenato, si è presentato alle 22:50 al Pronto Soccorso di Baggiovara, lamentando un forte dolore addominale. “Una sorta di esplosione” ha raccontato. In quel momento dunque, è iniziata una diagnosi difficile e un intervento chirurgico complesso. Inizialmente il primo sospetto diagnostico era stato pancreatite acuta: il paziente è stato quindi ricoverato in gastroenterologica. Gli esami però non hanno confermato la diagnosi invece la TC addominale ha evidenziato la perforazione gastrica. Poco più di un’ora dopo l’uomo è stato operato dalla troupe medica della dottoressa Micaela Piccoli. I chirurghi hanno scoperto un’ampia lacerazione come da scoppio, che necessitava l’asportazione di quasi tutto lo stomaco e la pulizia di tutta la cavità addominale. Intervento complesso, durato quasi tre ore. Il paziente è stato successivamente trasferito in terapia intensiva, diretta dalla dottoressa Elisabetta Bertellini. Il paziente ha effettuato una settimana dopo un secondo intervento, che ha consentito il posizionamento di una digiunostomia di alimentazione ed ora è ricoverato in chirurgia d’urgenza, in attesa di un ultimo intervento che tenterà di ricostruire lo stomaco.

“Occorre prestare grande attenzione all’alimentazione, non solo alla quantità di cibo che si ingerisce ma anche a che alimenti si mischiano. Nel caso specifico, infatti, l’ingestione di grandi quantità di bicarbonato di sodio, con lo stomaco disteso, pieno di aria, cibo e liquidi, è un fattore importante per la rottura gastrica, perché provoca il rilascio di centinaia di millilitri di gas, in meno di tre minuti – ha spiegato la dottoressa Micaela Piccoli. – Nel nostro caso, oltre allo stomaco ripieno di cibo, il bicarbonato è stato assunto con bevanda gassata. Questo tipo di perforazione è rara ma, se non diagnosticata velocemente, ha un alto tasso di mortalità (75%)”. Il bicarbonato di sodio è utilizzato per diminuire l’acidità di stomaco: la sua assunzione occasionale e in piccole quantità non è pericolosa per la salute. Tuttavia, se assunto in grandi quantità può risultare pericoloso e causare anche la rottura dello stomaco. Il 40 enne ha in seguito effettuato un’intervista dove afferma: “Sto abbastanza bene e ora quello che resta da fare è recuperare le forze anche perché non so ancora quando mi dimetteranno: la strada è lunga. Vorrei solo ringraziare i medici che mi hanno salvato la vita, in particolare la dottoressa Piccoli e la sua équipe perché senza di loro, oggi, non sarei qua“.