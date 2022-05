Colazione: come partire alla grande facendo il pieno di energie

Colazione: qual è quella più indicata, che riesce a fornici più energia e che sia anche sana ed equilibrata? Scopriamo insieme qual è.

Il pasto più importante di tutta la giornata è senza ombra di dubbio la colazione. Per questo motivo non andrebbe mai saltata, ma andrebbe fatta nel migliore dei modi.

Molti di noi, però, non hanno questa abitudine: per la fretta o per un altro motivo sono soliti prendere un caffè o un cappuccino al volo.

La domanda quindi che ci poniamo è qual è la migliore colazione, che possa essere sia sana che equilibrata, ma anche che riesca a fornirci molte energie?

Come primo cosa dovremmo dire che la colazione da molti benefici al nostro organismo se fatta correttamente. E si dovrebbe anche distinguere una buona e sana colazione da una fatta con molte calorie.

Colazione: come dovrebbe essere sana ed equilibrata?

Quello che dovremmo mangiare di prima mattina ci da l’energia giusta per affrontare tutta la giornata. Se vi piace il pane integrale, lo si potrebbe abbinare al miele oppure al burro d’arachidi. Insieme si potrebbe aggiungere anche della frutta di stagione (in questo periodo ci sono anche le fragole).

Se invece siete abituati a farla salata, potreste sempre preparare un toast integrale, con del prosciutto. Ed anche qui, si potrà aggiungere benissimo un frutto a piacere, anche della frutta secca, insomma, quella che più vi piace.

Potreste anche preparare però delle omelette, oppure delle frittate.

Ma se invece preferite la frutta, allora potrete sbizzarrirvi con i frullati che più sono di vostro gradimento. Ed in questo caso potreste aggiungere dei cereali.

Se però non riuscite a rinunciare a qualcosa di dolce, potete sempre fare colazione gustando un buon yogurt greco, accompagnato da un cappuccino e da una buona frutta, come una mela matura.

Alla fine, è solo una questione di gusti e abitudini: l’importante è che facciate una buona colazione che sia in grado di darvi l’energia giusta per affrontare al meglio la giornata.

Non è importante che sia dolce oppure salata, l’importante è farla sana ed equilibrata.

E voi, invece, come preferite fare colazione, con un buon cappuccino oppure con un toast?