Roberta Capua: la drammatica confessione sulla famiglia

La conduttrice televisiva – Roberta Capua – ha ammesso di essere vittima di alcuni drammi famigliari. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Classe 1968, Roberta Capua entrò a far parte dello show business in seguito alla sua vittoria come Miss Italia nel 1986. Successivamente, negli anni 90 proseguì con la carriera televisiva, approdando prima al timone di alcuni trasmissioni Finivest e conducendo successivamente prodotti rai come Unomattina e In famiglia.

Nel 2004, la conduttrice tornò a lavorare per la rete privata di Silvio Berlusconi, ove si occupò di Buona Domenica e di Tutti pazzi per i reality. Oltre ai successi professionali però, l’ex Miss Italia vanta anche diversi successi sentimentali: primo fra tutti, il matrimonio con Stefano Cassoli – avvenuto nel 2011 – e da cui la conduttrice ebbe il suo primogenito Leonardo. Tuttavia, ogni favola presenta i suoi ostacoli: in questo caso, sembra che Roberta Capua non riesca a farsi accettare da sua suocera.

Roberta Capua: il rapporto conflittuale con la suocera

La figura della suocera ha ispirato scrittori, sceneggiatori, artisti e comici – soprattutto se si fa riferimento al figlio maschio. Moltissime mamme infatti, faticano ad accettare la compagna dei propri pupilli, in quanto per loro è difficile pensare di non essere più la loro figura di riferimento. Ed è così che si assiste ad una sana (non sempre) competizione femminile che porta suocera e nuora ad avere inevitabilmente un rapporto conflittuale.

Tale rapporto ha coinvolto anche Roberta Capua, la quale ha ammesso senza mezzi termini di non godere della stima della madre di Cassoli. A quanto pare, la suocera della conduttrice non vuole proprio saperne di lei, tanto che l’ex Miss Italia ha addirittura dichiarato di non riuscire a sopportare il suo atteggiamento nei suoi confronti: “Molte suocere dovrebbero tenere a freno la lingua” – ha confessato la conduttrice – “Per amore di un marito è chiaro che una donna fa il possibile per addolcire i rapporto, distenderli, ma non sempre ci si riesce”. Si è vista inoltre d’accordo sulle parole del Papa, il quale ha sensibilizzato le suocere a mantenere un rapporto sano e affettuoso con le rispettive nuore.

Insomma, sembra proprio che la famiglia del Mulino Bianco rispecchi poco la realtà. Ci auguriamo a questo punto che la suocera di Roberta Capua non si leghi al dito le dichiarazioni fatte dalla conduttrice e che soprattutto Stefano Cassoli non soffra rispetto alle dichiarazioni della moglie. Ogni dramma famigliare – del resto – richiede una certa delicatezza.