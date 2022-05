Vediamo insieme come possiamo realizzare un buonissimo dolce al cioccolato in pochissimo tempo ed in modo facilissimo.

Oggi vi vogliamo proporre una nuova ricetta, super golosa ma molto semplice nella sua realizzazione, come facciamo sempre, ma siamo sicuri che questa volta ci siamo assolutamente superati.

La torta di oggi è super buona perchè al cioccolato bianco e ci permetterà di usare solamente 5 minuti del nostro tempo per avere un risultato wow! Possiamo mangiarla a merenda, oppure come coccola serale, decidete voi!

Cheesecake al cioccolato bianco: pronta in 5 minuti

Quindi vediamo subito che cosa ci occorre per questa bontà:

250 g di biscotti

400 g di formaggio spalmabile

120 g di burro

270 gr di cioccolato bianco

400 g di panna 33%

50 gr di zucchero a velo

Iniziamo adesso con la preparazione mettendo i nostri biscotti in un frullatore e facciamoli diventare una sorta di farina, che poi metteremo in un contenitore dove aggiungiamo il nostro burro che abbiamo appena fuso e deve diventare tutto il composto umido.

Adesso prendiamo la nostra tortiera, che avremmo foderato con la carta forno, ma non solamente la base anche per bene i bordi, con l’aiuto di un cucchiaio prendiamo il nostro composto e creiamo la base della torta.

Poi in un’altro contenitore mettiamo dentro il formaggio e lo zucchero a velo, mescoliamo il tutto per bene e poi passiamo ad un’altra lavorazione, ovvero prendiamo il cioccolato bianco e lo facciamo sciogliere a bagnomaria.

Una volta fatto ciò lo mettiamo insieme alla nostra crema di formaggio, e mescoliamo con una frusta a mano, o se abbiamo il robot da cucina con lui, prendiamo poi un’altro contenitore dove mettiamo la panna e la montiamo, sempre a neve ferma.

Adesso la mettiamo nel contenitore con il formaggio e continuiamo ad amalgamare per bene il tutto, senza far smontare nulla quindi dal basso verso l’altro, una volta che il composto è uniforme lo mettiamo sopra la nostra base di biscotti.

Cerchiamo quindi di rendere la superficie bella omogenea e lasciamo in frigorifero per circa 2 ore, una volta trascorso questo tempo grattiamo un po’ di cioccolato bianco sopra e poi togliamo ovviamente la carta da forno dai bordi.

Possiamo servire questa bontà ai nostri commensali che rimarranno senza parole per la dolcezza che non è assolutamente stucchevole o esagerata, fidatevi di noi, in caso vi dovesse avanzare, ovviamente va conservata in frigorifero!