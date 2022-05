Vediamo insieme un ricetta veramente buonissima che possiamo mangiare anche se stiamo cercando di perdere un po’ di peso.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta diversa dal solito, perchè in questa torta ci sono pochi ingredienti, e soprattutto mancano quelli principali che si usano in un dolce tradizionale.

Ovvero non troveremo ne la farina, ma nemmeno lo zucchero, ma fidatevi assolutamente di noi perchè è veramente squisito come dolce, e da questo momento in poi sarà il vostro preferito.

Torta golosa: senza farina e zucchero, una bontà

Vediamo quindi quali ingredienti ci servono per preparare questa bontà particolare, dove una volta servito ad amici e parenti tutti vi chiederanno la ricetta e rimarranno senza parole:

2 banane

Pistacchi a piacere

120 gr di fiocchi d’avena

30 gr di cacao in polvere

2 uova

5 gr di lievito in polvere

250 gr di latte

Sale

Iniziamo adesso con la preparazione vera e propria prendendo i fiocchi d’avena e li mattiamo dentro ad una ciotola e poi mettiamo il latte che abbiamo fatto riscaldare in precedenza e giriamo con un spatola, o con un cucchiaio e lasciamo stare per circa 10 minuti.

Nel mentre passiamo alle banane, che sbucciamo e schiacciamo con un forchetta, fatto ciò aggiungiamo le uova e continuiamo a mescolare, quando si sarà tutto amalgamato per bene possiamo mettere il cacao, e poi un po’ di sale e lievito in polvere e continuiamo ad amalgamare tutto.

Adesso prendiamo tutto questo composto e lo mettiamo nella ciotola con l’avena e giriamo con movimenti delicati dal basso verso l’alto, poi prendiamo la nostra tortiera che passiamo con un po’ di burro.

Mettiamo quindi i nostri pistacchi, aiutandoci con la punta di un coltello, su tutta la parte del nostro dolce, adesso possiamo inserire il nostro composto senza farina e zucchero, facendolo cuocere per circa 45 minuti a 180 gradi.

Ricordiamoci, anche in questo caso che va infornato quando il forno è caldo, una volta che è pronto lo sforniamo e prendiamo un pentolino dove facciamo sciogliere 50 grammi di cioccolato con 25 di latte.

Decoriamo quindi la nostra torta, ed il dolce al cioccolato e banane è pronto per tutta la nostra famiglia, non ci resta che assaggiare e rimanere senza parole per l’incredibile risultato avuto.

Continuate a seguirci per avere sempre ricette nuove ed interessanti anche con l’arrivo della bella stagione!