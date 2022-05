Sei sorelle: addio al Paradiso in replica!

Arriva una nuova soap su Rai Uno, dalla Spagna. Il titolo originale è Seis Hermanas, Sei Sorelle. Scopriamo qualcosa di più.

Si tratta della famiglia spagnola Silva nella Madrid dal 1913 al 1917. Le sei sorelle sono Adela, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa . Sei Sorelle andrà in onda a partire da lunedì 30 maggio .

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Una nuova soap per Rai Uno.

Innanzitutto un cast di attori composto da Celia Freijeiro, María Castro, Mariona Tena, Marta Larralde, Candela Serrat, Carla Díaz. Ci saranno anche dei co-protagonisti della famiglia Loygorri, Dolores ed i due figli Rodolfo e Cristobal.

La data da non dimenticare è il 30 maggio e sostituirà il Paradiso delle Signore che ha da sempre catturato il pubblico, in una Milano degli anni 60. Questa soap delle Sei Sorelle invece è ambientata agli inizi del 1900.

Chissà se la nuova soap le sei sorelle riuscirà a ottenere lo stesso successo ottenuto dal Paradiso delle Signore? Sarà il pubblico a decidere. Sicuramente il fatto di appassionarsi a delle soap sta diventando di uso molto comune.

Il pubblico ma rivivere dei momenti del passato, come è accaduto con il Paradiso delle Signore, in cui si ritorna al periodo tanto amato degli anni 60. Per le Sei Sorelle invece il periodo in questione è quello dei primi del novecento, in cui le donne dovevano lottare con una società maschilista che non considerava affatto le donne.

Sono delle soap che hanno segnato la storia soprattutto nell’emancipazione femminile. Il Paradiso delle Signore in una epoca in cui la donna si affacciava a una moda diversa e particolare rispetto agli anni passati e magari cercava di mettere in risalto le sue forme e la sua femminilità ed eleganza.

Invece le Sei Sorelle, sono ambientate in un periodo più complicato, meno facile ma forse per questo intrigrante e che sicuramente catturerà il pubblico anche questa volta.

Noi non possiamo fare altro che suggerirvi di vedere la prima puntata il 30 maggio 2022 e giudicare voi stessi se le Sei Sorelle potranno eguagliare il grande successo del Paradiso delle Signore.

Sintonizzatevi su Rai Uno il 30 maggio e lo scoprirete.