Charlene di Monaco: la voce che arriva da palazzo è scioccante

Sembra che Carolina di Monaco vorrebbe mettere da parte Charlene Wittstock, vediamo insieme cosa sta succedendo.

I rumors di questo ultimo periodo affermano che Carolina di Monaco vorrebbe estromettere Charlene Wittstock da Casa Ranieri.

Charlene di Monaco è rientrata dal Sudafrica, dove aveva avuto una brutta infezione che l’ha allontanata dalla sua famiglia e dal Principato. La situazione aveva l’apparenza di essere migliorata. Ma forse non è proprio così.

Cosa sta accadendo nel Principato di Monaco

La Principessa Charlene è stata vista davvero pochissimo accanto al marito il Principe Albero e anche accanto ai suoi adorati figli. Sembra che, secondo delle voci, sia proprio la sorella del Principe Albero, Carolina di Monaco, a voler allontanare la cognata dal Principato.

Le vosi dicono che Carolina di Monaco vorrebbe estromettere dalla vita di palazzo la Principessa Charlene, la sua intenzione infatti sarebbe di allontanare Charlene e fare in modo che non partecipi più agli eventi e manifestazione in rappresentanza del Principato, proprio perchè da quando la Principessa è entrata a Palazzo, l’immagine e il ruolo di Carolina di Monaco sono risultati offuscati.

Alla abese di questo ci sarebbe anche il trasferimento di Charlene nella residenza di Roc Angel, dopo il suo rientro dal Sud Africa, una decisione molto appoggiata da Carolina.

A questo si aggiunge anche la voce che il Principe Alberto abbia vietato alla principessa Charlene di utilizzare la vettura per andare a Monte Carlo dalla sua attuale casa dove.

Le tensioni con Alberto pare non siano oramai un ricordo, ma ancora intense. Quindi la decisione della Principessa Charlene di ritirarsi in un’altra residenza dopo il suo rientro dal Sud Africa ha sicuramente qualcosa d’importante dietro

Tra i due, Il Principe Alberto e la Principessa Charlene non corre buon sangue, e sembra che ci sia un vero e proprio accordo di molti milioni tramite il quale la Principessa Charlene deve garantire la sua presenza solo ed esclusivamente quando l’etichetta e l’immagine lo richiede, per il resto deve vivere in un luogo che sian lontano dal Principato.

La favola che tutti noi abbiamo immaginato tra Alberto e Charlene è forse un triste e lontano ricordo.