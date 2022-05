Pizza senza impasto e lievitazione: la ricetta super veloce

250 gr di farina

300 ml di acqua tiepida

1 cucchiaino di lievito in polvere

½ cucchiaino di pepe

1 cucchiaino di aceto

50 ml di olio d’oliva

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di prezzemolo

4 gr di lievito secco

1 cucchiaino di sale

Iniziamo adesso con la preparazione vera e propria e come prima cosa facciamo sciogliere il lievito in un po’ di acqua calda, poi aggiungiamo lo zucchero ed usiamo la nostra cara frusta a mano.

Lasciamo coperto per circa 10 minuti in modo che si riattivi il nostro lievito, adesso mettiamo tutto in un contenitore grande e mettiamo l’olio, il prezzemolo, il sale ed il pepe, poi mescoliamo nuovamente in modo che si amalgami il tutto.

Adesso versiamo la nostra farina, poca alla volta e per ultimo l’aceto ed il lievito in polvere, una volta che tutto si sarà unito, possiamo mettere il nostro composto in una teglia con 30 cm di diametro che avremmo rivestito, ovviamente, con la carta da formo.

Lasciamo il nostro impasto, senza coprilo assolutamente per circa 30 minuti, poi mettiamo sopra la mozzarella che avevamo tagliata in modo fine precedentemente, oppure un formaggio filante a vostra scelta, come il cheddar.

In questo caso noi abbiamo aggiunto i peperoni e le olive, ma possiamo mettere anche del salame o della mortadella, oppure dello speck, insomma quello che più vi piace, o che magari avete in quel momento nel frigorifero!

inforniamo il tutto a 190 gradi per circa 30 minuti, ovviamente come sempre il nostro forno deve essere bello caldo, una volta passato questo tempo possiamo guastarci la super pizza che abbiamo preparato senza problemi, e siamo assolutamente sicuri che andrà a ruba in poco tempo!