Tina Cipollari è una furia, si scaglia contro Biagio, caos in studio

Uomini e Donne: Tina Cipollari si è scatenato contro Biagio Di Maro. Cosa gli ha detto l’opinionista e come ha reagito il cavaliere?

Nelle puntate precedenti del programma Uomini e Donne si è verificato uno scontro tra l’opinionista Tina Cipollari e il cavaliere Biagio Di Maro.

Ma cosa è successo nel day time di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Il cavaliere si è seduto al centro dello studio, per comunicare come è andata la sua uscita con Silviane.

L’opinionista non riesce a trattenersi, come e decide di “attaccare” Biagio, dicendogli “Le fai sempre con un unico scopo queste serate, ma quanto sei meschino, lo vedi quanto sei squallido, che ci troveranno le donne in te, io questo mi chiedo, per l’amor di Dio”.

E lui però non si è scomposto più di tanto, affermando che con Tina Cipollari in realtà non uscirebbe mai, dato che come donna non gli piace.

Uomini e Donne: Tina Cipollari contro Biagio Di Maro

La conduttrice del programma però prende la parola e dice al cavaliere che è “un vero maleducato”, per dire ad una donna una cosa del genere.

Ma Tina Cipollari non si è scomposta, anzi ha voluto affermare che a lei “non piace proprio per niente il finale è sempre quello, sono quattordici mesi che dici la stessa cosa”.

Silviane è uscita con Biagio Di Maro, dato che il cavaliere ha saputo che era il suo compleanno “(…) per educazione mi ha fatto gli auguri, mi ha offerto una rosa e mi ha portato a cena”.

È una delle poche persone che continua a difenderlo, anzi ha affermato anche che in realtà è una bella persona, avendo molto parlato molto con lui.

Queen Mary ha preso di nuovo la parola affermando che non è intenzione di nessuno di mandarlo via dal programma, ma spera con tutto il cuore che questo suo atteggiamento non possa nuocere a nessuna di loro.

A questo punto, però, la Cipollari ha voluto continuare a ferirlo affermando che “la sua conquista dura 24 ore, non è una persona profonda, non cerca una donna per innamorarsi non è di spessore che guarda l’anima di una persona, conoscendo i suoi trascorsi qui dentro non ci esci, vediamo come andrà a finire e quanto durerà questa conoscenza”.