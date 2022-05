Stress e tristezza ti possono creare questi problemi al cuore

Ti senti spesso stressato o triste? Attenzione, a lungo andare potresti avere questi problemi al cuore. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Capita a tutti di avere una giornata no, spesso questa condizione ci porta ad accumulare stress o un umore triste. Un recente studio ha scoperto che il dolore emotivo potrebbe trasformarsi in problemi fisici, infatti questa situazione può portare alla sindrome di Tako-Tsubo.

Sappiamo tutti che lo stress è un nemico per la salute del cuore, sopratutto se prolungato nel tempo. Ma non solo, anche le disgrazie o eventi traumatici possono portare ad avere patologie cardiache. Uno studio ha dimostrato che un evento traumatico può portare ad una diminuzione della frequenza cardiaca, in questo modo la circolazione del sangue è compromessa.

Avete mai sentito parlare della sindrome del cuore spezzato? Si tratta di una vera e propria condizione che colpisce quasi due persone su cento, soprattutto donne dopo la menopausa.

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i sintomi.

Sindrome del cuore spezzato: ecco di cosa si tratta

Generalmente questa sindrome di presenta dopo un evento traumatico, come un lutto recente o un tradimento, spesso i pazienti che soffrono di questo disturbo vengono ricoverati per un sospetto di infarto.

Questa condizione viene chiamata sindrome di Tako-Tsubo, chi viene colpito sente forti dolori al petto e al braccio sinistro. Proprio i sintomi dell’infarto, queste caratteristiche vengono definite come il classico crepacuore.

Il danno, nella maggior parte dei casi è temporaneo, ma la patologia, se non curata può risultare letale, sopratutto in età avanzate. Da un recente studio, condotto all’Università Monash di Melbourne è emerso che le donne sono più predisposte a contrarre questa patologia.

Questa condizione si presenta maggiormente quando non riusciamo a gestire le nostre emozioni, come appunto la tristezza o lo stress, ecco perché quando capitano degli eventi negativi è sempre consigliato consultare uno psicologo.

La depressione va sempre curata con uno specialista, se pensate di soffrirne rivolgetevi immediatamente al vostro medico, lui saprà sicuramente come indirizzarvi verso la giusta vita. Voi cosa ne pensate?