Fedez è alle prese con i suoi capricci, ecco come reagisce

Fedez ha strillato la piccola Vittoria mettendola in punizione. Cosa ha fatto la piccola di casa Lucia? Scopriamolo insieme.

La piccola Vittoria ha compiuto un anno qualche mese e sembra essere un vero peperino, almeno come mostrano alcuni video dei suoi genitori, l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez.

Nei giorni scorsi, infatti, il papà ha pubblicato uno scatto in cui si vedeva la piccolina di casa Lucia essere messa in castigo.

Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme. Vittoria aveva trovato un giochino da fare e si stava divertendo con la terra delle piante che aveva trovato in casa.

Ovviamente Fedez è intervenuto subito, cercando di fermarla con ogni mezzo possibile, ma dato che la piccolina continuava con questo giochetto, ha dovuto utilizzare le “maniere forti”.

Fedez rimprovera Vittoria: cosa è successo?

In che modo? Nonostante, Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez) abbia cercato di rimproverarla affinché capisse che non la terra non era un gioco, dicendo “No no, Vitto. Non si fa, lascia stare”, ed ancora “Dai Vittoria! Vitto non si fa. Ascolta papà. No”, la figlia ha continuato indisturbata.

Alla fine, il rapper ha dovuto strillare la piccola Vittoria, che ovviamente si è messa a piangere. Ma non ha mai interrotto quel gioco, che tanto le piaceva.

Fedez non ha potuto far altro che metterla in punizione. Sulle storie di Instagram, infatti, ha pubblicato una foto in cui c’era la foto della piccola con scritto subito sotto “Castigo”.

Ma come ogni genitore, anche Fedez non ha sopportato vedere la figlia con il viso triste ed ha cercato in ogni modo di risollevarle il morale. In che modo? Prendendola in braccio e giocando con lei.

Il cattivo umore di Vittoria è terminato poco dopo, quando sul suo viso è tornato il suo splendido sorriso. Papà Fedez è proprio un buon papà che cerca in ogni modo possibile di far divertire la sua piccola Vittoria, anche se alcune volte è giusto strillare la figlia, dato il gioco, che seppur per lei era divertente, non era affatto indicato.

E voi come avreste reagito se vostra figlia (o figlio) avesse scelto un gioco a quello della piccola Vittoria?