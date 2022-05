Amici, la sorpresa a Sissi lascia tutti senza parole: grande gioia per la cantante dei CuccaTodaro in vista della finalissima.

Amici 21 sta giungendo alla conclusione, finalmente ci siamo; tra poche ore il pubblico scoprirà chi sarà il talentuoso allievo ad aggiudicarsi il trofeo finale, dopo un lunghissimo percorso partito mesi fa.

Tra i finalisti di quest’edizione (per la prima volta sei) c’è anche Sissi, che di recente prima della puntata di domenica è stata sorpresa da un grandissimo pacco che ha lasciato tutti senza parole; ecco cosa è successo.

Amici, la sorpresa a Sissi lascia tutti senza parole: la gioia della cantante

Le ultime puntate del daytime di Amici hanno regalato grandissime sorprese a tutti i finalisti, ma a colpire è stata quella fatta a Sissi; la cantante è infatti stata convocata dalla scuola con una scusa e, una volta arrivata in sala relax, si è ritrovata davanti ad una divertente caccia al tesoro.

Dopo diversi giochi, Sissi ha trovato una grandissima scatola a grandezza umana con tanto di fiocco. “C’è Dario?” sono state le parole della cantante, ma in realtà una volta aperto il pacco regalo si è ritrovata davanti alla mamma, rimanendo stupita dalla gioia.

Le due non si vedevano da tantissimi mesi e, divise da un vetro plexiglass per mantenere la distanza e le norme anti-Coronavirus, hanno potuto interagire creando un tenero siparietto.

La mamma della cantante ha fatto tantissimi complimenti alla figlia, evidenziando il suo percorso di maturazione non soltanto come artista ma anche come donna; la stessa Sissi ha commentato il suo percorso all’interno della scuola, sottolineando quanto detto dalla mamma.

“Mi è servito tanto. Ho scoperto tante cose di me, anche da come reagisco” sono state le sue parole. Una sorpresa sicuramente graditissima per Sissi, così come l’annuncio fatto da RTL a tutti i cantanti; Radio Zeta, una delle radio del network, sta infatti passando a rotazione i pezzi dei cantanti del talent show, dandogli grande soddisfazione e riempendoli d’orgoglio.