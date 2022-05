Cristina Parodi: avete mai visto i figli? Uno più bello dell’altro

La nota giornalista Cristina Parodi, oltre ad essere un’abile professionista, riveste anche il ruolo di madre premurosa.

Classe 1964, Cristina Parodi è una nota giornalista e conduttrice televisiva. Inizia la sua carriera sul piccolo schermo negli anni ’80, periodo in cui approda nella rete privata di Silvio Berlusconi, Mediaset. Si occupa di diversi programmi tra cui Verissimo – condotto attualmente da Silvia Toffanin – e TG5.

Lei con la passione per la cronaca e l’informazione, mentre la sorella con un amore spassionato per la cucina e il mondo della gastronomia. Cristina Parodi infatti è la sorella di Benedetta Parodi, volto particolarmente apprezzato dai telespettatori italiani. Entrambe le sorelle sono riuscite ad affermarsi progressivamente, fino a diventare dei personaggi iconici del panorama televisivo italiano.

Eppure, oltre ai successi professionali, Cristina Parodi vanta anche diverse conquiste relative alla sua vita privata. Nel 1995 infatti, la giornalista è convolata a nozze con l’ex direttore di Canale 5, Giorgio Gori. La coppia, talmente felice ed innamorata, ha coronato l’amore con la nascita dei tre figli – Benedetta, Alessandro ed Angelica.

Cristina Parodi: tutto quello che non sai sui figli

La primogenita Benedetta – nata il 24 giugno del 1996 – è laureata in Scienze Gastronomiche (a quanto pare ha ereditato l’amore per la cucina dalla zia) ed inoltre risulta molto attiva nel campo del volontariato. Qualche anno fa infatti, la stessa Cristina aveva dichiarato di averla raggiunta in Perù, luogo ove Benedetta si trovava a prestare servizio e aiuto.

Il secondogenito Alessandro è venuto al mondo il 20 agosto del 1997 e pare sia un fervente ambientalista. E’ infatti laureato in Scienze Ambientali e ama passare il tempo immerso nella natura a fare surf. Inoltre, Cristina ha ammesso che suo figlio sia molto simile a lei caratterialmente. Infine, la più piccola Angelica – nata il 24 luglio 2001 – è una grande appassionata di arte.

La nota giornalista non si è mai limitata nel mostrare l’amore per i suoi figli, che sia sui social oppure durante un’intervista. Ha sempre dichiarato di essere estremamente fiera di loro e soprattutto felice ed orgogliosa del legame famigliare che lega la coppia a Benedetta, Alessandro e Angelica.