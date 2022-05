Charlene di Monaco, Alberto ‘sequestra’ la sua auto? Presunto caos, nuovi rumors sulla coppia reale tanto amata dal pubblico.

Nell’ultimo periodo, l’attenzione dell’opinione pubblica è stata tutta rivolta alle condizioni di salute della principessa Charlene, che tanto ha sofferto per via dell’infezione che l’ha costretta anche a stare per lungo tempo lontana da casa.

Secondo alcuni, i due avrebbero affrontato anche una crisi coniugale, anche se le voci sono state smentite dalla Casa Reale; ora, arrivano nuovi rumors su una scelta di Alberto di Monaco.

Charlene di Monaco, Alberto ‘sequestra’ la sua auto? Presunto caos

Stando a quanto riportato da LC News (e riportato da Gossipetv e altre testate), Alberto avrebbe deciso di ‘togliere’ la macchina alla moglie, una Land Rover. Il motivo? Riguarda l’incolumità della principessa.

A quanto riportato dai rumors il principe è preoccupato per le condizioni di salute della moglie, che di recente è infatti apparsa piuttosto spossata in pubblico; per questo, secondo i rumor il principe vorrebbe evitare che la moglie guidasse, anche viste le condizioni della strada che dovrebbe percorrere.

Charlene dovrebbe guidare dalla dimora di campagna, Roc Angel, sino al Palazzo, su una strada piena di curve che è stata fatale proprio alla madre del principe, Grace Kelly; per salvaguardare l’incolumità della principessa, Alberto preferirebbe dunque evitare che Charlene possa sentirsi male alla guida e perdere il controllo dell’auto.

L’incidente di Grace Kelly, avvenuto nell’ ’82, è stato sicuramente tragico, un evento che ha sconvolto sia la Casa Reale che tutti quanti i sudditi, molto affezionati alla star hollywoodiana.

Al momento non ci sono comunque comunicazioni ufficiali da parte del principe e dunque le voci su questa sua decisioni rimangono tali; in ogni caso, il rapporto tra i due è tornato di nuovo al centro dell’attenzione pubblica e le speculazioni a riguardo (anche se sempre di voci si tratta) continuano a rincorrersi, vista anche la popolarità dell’ex-nuotatrice.

La speranza di tutti, in primis, resta comunque che la principessa possa tornare il prima possibile in piena forma, lasciandosi alle spalle un periodo caotico sicuramente travagliato che l’ha vista combattere contro l’infezione che, partita dalle orecchie, ha causato non pochi problemi a Charlene.