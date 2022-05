Semi di lino: tutti i benefici che non ti immagini assolutamente

I semi di lino rappresentano un ingrediente diffuso dal punto di vista culinario, ma anche utile nel campo del beauty.

Partiamo dal presupposto che i semi di lino rappresentano un vero toccasana per il nostro organismo. Che vengano utilizzati nelle nostre pietanze, oppure nella realizzazione di maschere ed oli essenziali – il nostro corpo ne trarrà sicuramente beneficio. In essi infatti sono contenute diverse vitamine e sali minerali, tra cui la vitamina A, C ed E. Inoltre, vantano proprietà antiossidanti, antiinfiammatorie ed influenzano positivamente l’azione del sistema immunitario.

Facendo riferimento al campo del beauty e della salute fisica, occorre in primo luogo realizzare l’olio essenziale ai semi di lino. La preparazione risulta particolarmente facile: dovete semplicemente lasciare in ammollo 5 cucchiai di semi di lino in 5 bicchieri d’acqua per 12 ore. Dopodiché, filtrate la soluzione e versartela in un pentolino. A questo punto, portate ad ebollizione, travasatelo in una bottiglia e lasciatelo raffreddare. Ma come si utilizza quest’olio particolare? Scopriamolo insieme.

Semi di lino: come utilizzare l’olio essenziale?

Prima di tutto, se soffrite di stitichezza e costipazione, vi basterà assumere un cucchiaio di olio di semi di lino la mattina a digiuno per godere immediatamente dei suoi benefici. I semi di lino infatti stimolano il metabolismo e lo stesso apparato gastrointestinale, aiutandolo nell’espulsione delle scorie.

Per quanto riguarda invece il campo del beauty, i semi di lino rappresentano un toccasana per pelle e capelli. Di conseguenza, potete utilizzare l’olio per la realizzazione di un impacco per la vostra chioma. Prendete tre cucchiai di olio, aggiungete del succo di limone e diluite con acqua fino a realizzare una soluzione cremosa. Lasciatela in posa sulle punte una decina di minuti prima del lavaggio. Questo vi permetterà di sfoggiare una chioma nutrita ed incredibilmente luminosa.

Infine, i semi di lino rappresentano la soluzione perfetta per perdere peso. Consumare due/tre cucchiai di olio durante il giorno vi permetterà di raggiungere prima il senso di sazietà. Inoltre, potete aggiungere i semini puri alle vostre insalate oppure gustarli per merenda. In generale, il vostro corpo ne trarrà beneficio, il metabolismo riceverà uno stimolo e la perdita di peso risulterà più semplice. Provare per credere!