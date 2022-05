Colletto della camicia: così si pulisce veramente da tutto!

Il colletto delle tue camicie è sempre sporco? Devi assolutamente provare con questo trucco miracoloso. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Capita a tutti di ritrovarsi il colletto della camicia sporco, spesso si prova a risolvere il problema utilizzando prodotti costosi e pochi efficaci. Non preoccupatevi, da oggi non dovrete più fare fatica grazie a questo rimedio infallibile.

La camicia è uno di quei capi d’abbigliamento che non passa mai di moda. Tutti ne abbiamo almeno una nel nostro guardaroba. D’altronde può essere utilizzata per qualsiasi occasione, che sia a lavoro o per uscire la sera per un appuntamento galante.

Purtroppo come ogni cosa, ha i suoi pregi e difetti, ad esempio deve sempre essere stirata e pulita alla perfezione. Ma non solo, bisogna anche stare particolarmente attenti quando la si indossa, perché tende sporcarsi, soprattutto sul colletto.

Per fortuna esistono una serie di trucchi naturali che vi aiuteranno a risolvere il problema. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamoli insieme.

Colletto della camicia sporco? Ecco come pulirlo

Tutti abbiamo nell’armadio almeno una camicia bianca, questo tipo di capo è versatile ed è adatto per diverse occasioni.

Vi basterà indossarlo con un paio di jeans e dei tacchi, per risultare subito eleganti e alla moda.

Anche gli uomini ne vanno pazzi, infatti spesso la indossano sotto a un completo o con un paio di pantaloni eleganti.

Purtroppo la bellezza della camicia può essere miancciata da alcuni fattori. Ad esempio se indossata per lungo tempo, tende ad ingiallirsi o a sporcarsi sul colletto.

Una delle cause scatenati è sicuramente il sudore, ma non solo, anche il trucco del fondotinta tende a macchiarla, per non parlare del rossetto. Per questo motivo bisogna sempre prestare attenzione quando viene indossata.

Per fortuna esiste una serie di trucchi che vi aiuteranno a risolvere il problema, vediamoli insieme:

Per le classiche macchie di sudore gialle è consigliabile usare il bicarbonato , mischiandolo in un contenitore con qualche goccia di acqua ossigenata al 3%. Dopo aver unito questi due ingredienti, dovrebbe formarsi una sorta di cremina. Prendete un panno e inumiditelo con del prodotto, poi andate a passarlo sulle macchie gialle del colletto. Ora attendente qualche minuto e poi sciaquate il tutto. Se la macchie non dovesse andare via, potreste aggiungere del detersivo per piatti alla vostra miscela.

è consigliabile usare il , mischiandolo in un contenitore con qualche goccia di al 3%. Dopo aver unito questi due ingredienti, dovrebbe formarsi una sorta di cremina. Prendete un panno e inumiditelo con del prodotto, poi andate a passarlo sulle macchie gialle del colletto. Ora attendente qualche minuto e poi sciaquate il tutto. Se la macchie non dovesse andare via, potreste aggiungere del Se invece le vostre camicie hanno del residuo di rossetto , potreste provare a spruzzare della lacca per capell i. Attendete per qualche minuto e poi sciaquate.

, potreste provare a spruzzare della i. Attendete per qualche minuto e poi sciaquate. Se il collo della vostra camicia ha delle macchie di fondotinta, potreste provare con il rimedio della schiuma da barba. Quello che dovrete fare è semplicemente spruzzarla direttamente sul colletto inumidito e poi metterla in lavatrice.

Ora non vi resta che mettere in pratica questi consigli. Voi cosa ne pensate?