Chicago PD 9: accadrà nel prossimo episodio, incredibile!

Chicago PD 9: andiamo a scoprire cosa succederà agli uomini dell’Intelligence nel prossimo episodio che andrà in onda la prossima settimana in America.

Chicago PD 9 è giunto quasi al termine. Mancano solo due settimane prima di dover dire arrivederci ad uno dei tre show ideati da Dick Wolf.

Mercoledì scorso è andato in onda un nuovo episodio della serie, il 20°, dove uno dei protagonisti è stato Adam Ruzek, interpretato da Patrick Fluegger.

Ancora scossi dal rapimento della piccola Makayla, l’agente insieme alla sua ex fidanzata, Kim Burgess, stanno andando dallo psicologo per riuscire a cercare di riprendersi dall’accaduto.

Nel frattempo, hanno un nuovo caso di cui occuparsi. Ruzek ha sempre amato l’agente Burgess: fin dalla primissima stagione i due hanno sempre fatto coppia. E anche se nel mezzo ci sono stati altri compagni o fidanzati vari, il bene tra di loro non è mai scemato.

Chicago PD 9: cosa succede nella 21° puntata?

Ma qualcosa è cambiato nel personaggio interpretato da Marina Squerciati: infatti, sembra che Kim non voglia il suo aiuto, ma in realtà come vediamo ne ha proprio bisogno.

Una delle ultime scene della puntata, fa vedere chiaramente quanto Ruzek tenga alla piccola Maykala e a Kim: le comunica che vorrebbe comprare una casa per tutti e tre.

Ma adesso andiamo a vedere cosa succede nella prossima puntata di Chicago PD 9. L’episodio in questione è il 21° e si intitola “House of Cards”, che in America andrà in onda mercoledì 18 maggio.

La NBC ha rilasciato la sinossi ufficiale della puntata “Mentre la squadra si avvicina al boss della droga Javier Escano, Voight è costretto a mentire al suo informatore sotto copertura Anna per tenerla in pista. Il loro deteriorarsi della fiducia minaccia un’operazione sempre più debole”.

Nel promo di questa puntata si vede una persona saltare in aria in seguito ad una esplosione di un’auto. Ancora non si sa bene chi possa essere coinvolto, anche se nel video sembrerebbe essere un uomo.

I fan sperano che Kim e Adam riescano a raggiungere una tranquillità, anche per il bene di Maykala. E perché no, che riescano anche a ritrovarsi come coppia.

Che ne pensate della prossima puntata di Chicago PD 9?