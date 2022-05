Caterina Balivo, la notizia che non immagini: la conduttrice pronta a rimettersi pienamente in gioco, ecco i rumors e non solo.

Ex-modella e partecipante di Miss Italia, Caterina Balivo è ormai da decenni un’affermata conduttrice, anche se di recente (dopo aver condotto programmi come Detto Fatto e Vieni da me) è stata assente dal piccolo schermo.

In questa prima parte di 2022 DI è dedicata alla radio, ma la conduttrice campana pare sia pronta a tornare di nuovo in tv; ecco i rumors su una notizia che nessuno si immaginava.

Caterina Balivo. la notizia che non immagini: le anticipazioni

Caterina pare sia destinata a tornare di nuovo protagonista nella prossima stagione televisiva; la conduttrice ha più volte detto di voler avere l’occasione di condurre un programma in prima serata e, nell’attesa che questo accada, pare che in prima serata possa arrivarci ma in modo diverso.

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo nella sua rubrica Forse non tutti sanno sul settimanale Oggi, la 42enne conduttrice sarebbe al momento tra i candidati per partecipare, come concorrente, alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

Qualora quest’indiscrezione fosse confermata dalla Balivo stessa, o direttamente dai vertici Rai dunque, potremo rivederla di nuovo protagonista su Rai 1 nel programma di Milly Carlucci.

Di recente, la conduttrice è stata tra i giudici-investigatori de Il Cantante Mascherato, lavorando quindi già al fianco della Carlucci; amatissima dal pubblico, sarebbe sicuramente uno dei nomi di punta della nuova edizione del programma e pare proprio che sia la stessa conduttrice a spingere per averla per la nuova edizione.

Stando agli altri rumors precedentemente emersi, pare che per il cast dei concorrenti siano in ballo anche i nomi di Paola Barale, Bianca Guaccero, Violante Placido, Beppe Convertini ed Emanuel Caserio, così come Michelangelo Tommaso, Monica Marangoni e anche la ‘zia’ Mara Venier.

A questo gruppo, sicuramente ricco di grandissimi nomi, potrebbe aggiungersi quindi anche la Balivo, mentre potrebbe esserci il clamoroso ritorno di Carol Alt a più di dieci anni dalla prima partecipazione (2009).