Bandiere Blu 2022, ecco le spiagge più belle d’Italia: luoghi davvero ottimi dove passare spensierati momenti di relax con famiglia e amici.

L’estate è ormai alle porte e, visto l’impennata delle temperature negli ultimi giorni, qualcuno ha già iniziato a godersi alcune giornate di relax in spiaggia. In attesa delle ferie e delle tanto agognate vacanze, in molti si stanno già chiedendo quali siano le spiagge migliori nel nostro paese.

Sapete quali sono state premiate con la Bandiera Blu per quest’anno? Ecco le località a cui la Ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education) ha assegnato il riconoscimento.

Bandiere Blu 2022, ecco le spiagge più belle d’Italia: location da sogno

Per questa stagione estiva, sono state diverse le spiagge premiate con la Bandiera Blu, molte delle quali situate nel Sud della nostra penisola; nel dettaglio però, la regione che ha portato a casa il maggior numero di riconoscimenti assegnati è stata la Liguria, con ben 32 Bandiere Blu.

A seguire, troviamo la Campania con 18, insieme alla Puglia e alla Toscana; alla Calabria ne sono state assegnate invece 17, lo stesso numero che sono riuscite a raggiungere le Marche.

Tra le spiagge premiate ci sono davvero nomi noti ai turisti, tra cui ad esempio Sanremo e Sestri Levante in Liguria, Sorrento e Positano in Campania, Forte dei Marmi, Follonica e Viareggio in Toscana, Rodi Garganico e Polignano a Mare in Puglia.

E poi ancora, per quanto riguarda le Marche, Senigallia e la new entry Porto Recanati, mentre in Calabria spiccano Tropea e Roccella Jonica. Nel caso non abbiate ancora deciso dove passare le vacanze e siete alla ricerca di una meta dove poter godere di un mare da sogno, queste assegnazioni potrebbero sicuramente farvi riflettere su dove andare.

Per quest’anno, le località balneari italiane premiate sono state ben 427, con un numero aumentato di 14 unità rispetto a quanto ottenuto lo scorso anno, nel 2021; un fattore sicuramente incoraggiante, considerando come le spiagge siano state premiate basandosi su criteri riguardanti la qualità delle acque del mare, i servizi offerti e la gestione ambientale.