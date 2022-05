Sgrassatore di Marsiglia: come farlo in casa facilmente e spendendo poco

Sgrassatore di Marsiglia: scopriamo insieme come fare a realizzarlo in casa. Cosa aspetti? Leggiamo come insieme come fare.

E’ una piacevole sensazione trovare la casa pulita, ordinata e profumata. La maggior parte di noi, compra lo sgrassatore di Marsiglia, che è molto efficace proprio per pulire.

Ma non tutti sanno che è molto facile anche farlo in casa, con alcuni ingredienti naturali e casalinghi. Alla fine, preparare questo tipo di sgrassatore è molto facile e non servono tantissimi ingredienti.

In realtà ne servono solo due, ovvero l’acqua demineralizzata e il sapone di Marsiglia. Ma andiamo con ordine e vediamo come fare a prepararlo.

Dovrete per prima cosa ridurre in scaglie il sapone, circa quattro cucchiai di sapone. In che modo? Potete utilizzare un semplice attrezzo che teniamo tutti in cucina: la grattugia.

Sgrassatore di Marsiglia: come prepararlo in casa

In seguito, dovrete riscaldare l’acqua demineralizzata, circa 900 ml, e lasciamo andare un po’, in modo tale che si scaldi. Dovrete, poi, aggiungere il sapone a scaglie.

Dovrete girare il contenuto con un cucchiaio di legno, fino a che non si scioglie tutto e non raggiunga la consistenza desiderata.

Una volta pronto, dovrete lasciarlo raffreddare e travasarlo in un flacone con lo spruzzatore. Ed il vostro sgrassatore di Marsiglia è pronto per essere utilizzato.

In seguito, potrete leggere come va usato e su quali superfici. Innanzitutto, va detto che prima di ogni utilizzo il flacone deve essere agitato.

Poi lo potete utilizzare su qualsiasi superficie, come ad esempio, ceramica, pietra o acciaio. Ma anche su superfici delicate, come i divani in pelle, legno non laccato oppure anche su sedie di cuoio.

Si potrà utilizzare anche sugli abiti che dovremmo pulire in lavatrice: infatti, può essere usato come un pre-trattamento sui tessuti. Dovrete spruzzarlo prima sulla macchia e lasciarlo agire per circa 5 minuti.

In seguito, potrà essere messo in lavatrice. O se invece è solo un indumento da lavare, potrete strofinarlo con una spugna, passare un panno umido e solo alla fine risciacquare.

Dopo aver scoperto con noi come fare lo sgrassatore di Marsiglia, cosa state aspettando? Non è venuta anche a voi la voglia di farne uno tutto vostro?