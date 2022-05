Amici, arriva l’addio che commuove tutti proprio in vista della finalissima:ecco chi è che lascia il talent show della De Filippi.

Solamente qualche giorno di attesa ormai e il pubblico scoprirà il vincitore di Amici 21, dopo una particolare finalissima che, per la prima volta, vedrà protagonisti sei allievi.

Intanto, mentre Albe, Alex, Sissi, Serena, Luigi e Michele si preparano al grande evento, il talent show affronta anche un addio che commuove davvero tutti quanti; ecco chi ha salutato.

Amici, arriva l’addio che commuove tutti: di chi si tratta

Oltre ad affezionarsi ai vari allievi del talent show, nonché agli insegnanti, il pubblico è molto legato anche al corpo di ballo del programma, che spesso finisce al centro della scena considerati gli importantissimi nomi da cui è composto.

Tra questi, c’è anche quello di Giulia Pauselli, ballerina professionista che fa parte del cast di Amici ormai da diversi anni; ad inizio ‘2000 aveva partecipato proprio al talent show (dopo il diploma conseguito a La Scala di Milano), mentre successivamente balla per programmi come Ciao Darwin e Tale e Quale Show, oltre che per grandi nomi della musica italiana e non solo.

Ora, in dolce attesa, scatta l’addio al programma; per quest’edizione la Pauselli ha addirittura ballato incinta, ma è arrivato il momento di fermarsi per portare avanti al meglio la gravidanza.

“Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le mie esigenze cambiavano. Grazie Amici, grazie Maria“ si legge in parte della didascalia che accompagna una foto pubblicata sul profilo Instagram della ballerina.

Nello scatto, vediamo Giulia nel suo camerino che mette in mostra il pancione; le parole per il programma sono davvero al miele, con la Pauselli che non esclude nemmeno un ritorno.

Nei commenti, sono stati tantissimi gli attestati di stima per la ballerina, che nel corso di questi anni ha ampiamente mostrato tutto il suo talento; nella speranza di rivederla presto ballare in tv, magari proprio ad Amici.