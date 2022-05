Rughe: la maschera al bicarbonato fa per te!

Ti piacerebbe avere una pelle sana e luminosa? Allora devi assolutamente provare questa maschera al bicarbonato, aiuta a combattere le rughe e renderà il tuo viso ringiovanito. Scopriamo come prepararla.

Sappiamo tutti quanto sia complicato prendersi cura della propria bellezza, speso non si ha tempo o voglia. Ma ricordate, per avere una pelle sana è necessario seguire della abitudini quotidiane. Bisogna imparare a dedicare del tempo a noi stesse, ecco perché oggi vi sveleremo come realizzare questa maschera anti rughe.

In pochi sanno che il bicarbonato è ottimo per combattere e prevenire macchie e rughe cutanee. Per avere una pelle sana dobbiamo anche imparare a rilassarci, infatti lo stress è la causa principale della presenza di difetti sul nostro viso.

Ma non solo, anche l’alimentazione è importantissima, quindi cercate sempre di prediligere una dieta sana ed equilibrata. Una mancata igiene porta spesso ad un processo di invecchiamento precoce, per questo motivo è fondamentale idratare sempre la nostra pelle.

Solo in questo modo eviteremo l’insorgere di rughe e difetti sul nostro viso. Ma scopriamo come realizzare la maschera al bicarbonato fai da te.

Maschera al bicarbonato: ecco come prepararla

Spesso il bicarbonato viene utilizzato per pulire alcuni ambienti della casa, ma in pochi sanno che può anche aiutare a curare la nostra bellezza. Proprio per queso motivo oggi vi sveleremo come creare una crema a base di bicarbonato per contrastare le rughe.

Questi ingrediente è ottimo per eliminare in modo delicato e sicuro le imperfezioni, infatti serve per prevenire l’invecchiamento e rendere la nostra pelle sana e luminosa.

Come dicevamo il primo passo per avere una pelle giovane è condurre uno stile di vita sano, quindi mangiare bene, bere molta acqua, non fumare e fare attività sportiva.

Inoltre per prevenire le rughe è consigliato praticare ginnastica facciale, esistono moltissimi tutorial sull’argomento. Ma ora scopriamo come realizzare la maschera al bicarbonato di sodio.

Per realizzarla dovrete unire del latte intero al bicarbonato, dopo aver mescolato per bene gli ingredienti lasciate agire la crema sul viso per circa trenta minuti. Dopo aver fatto passare il tempo, sciacquate con abbondante acqua e tamponate il viso

Se non avete il latte intero, potete sostituirlo con l’albume dell’uovo, ora non vi resta che realizzare questa maschera miracolosa. Voi cosa ne pensate?