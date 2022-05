Isola dei Famosi, vari naufraghi in infermeria: ecco cosa succede, i concorrenti sono sicuramente sottoposti a grande sacrificio in Honduras.

Quest’edizione del reality show è ormai nel pieno del suo svolgimento, tanto che siamo entrati nell’ultima parte che porterà poi alla conclusione del gioco; i naufraghi stanno davvero tenendo duro in Honduras per cercare di arrivare fino alla fine.

In questo periodo però, pare che più di un concorrente abbia avuto bisogno del consulto medico dell’infermeria adibita sull’isola dalla produzione; ecco cosa succede e chi è coinvolto.

Isola dei Famosi, vari naufraghi in infermeria: ecco cosa succede

Tra varie liti e sforzi per cercare il cibo, alcuni naufraghi stanno avendo in questi ultimi giorni, purtroppo, necessità dell’aiuto dell’infermeria; su tutti Blind, giovane rapper che da giorni si trova sotto il controllo dei medici per un’infezione cutanea che lo sta obbligando a stare lontano dal sole e dall’acqua salata.

Più di recente, grazie alla scorsa puntata, abbiamo scoperto che anche Guendalina Tavassi si trova in infermeria, per alcuni accertamenti medici non meglio specificati però dalla produzione.

Come starà la Tavassi? Tutto il pubblico, ovviamente, spera che Guendalina non abbia nulla di grave e che possa presto tornare in gioco in piena forma, così come lo stesso Blind.

Intanto, continua l’interazione dei naufraghi sulle due isole; nel daytime abbiamo visto come Roger abbia avuto un’accesa discussione con Marco Cucolo, mentre su Playa Sgamada Fabrizia Santarelli si espone parlando con Estefania sulla nuova arrivata MariaLaura De Vitis.

In particolare, argomento di discussione il presunto interesse dell’ex di Paolo Brosio (e fresca vincitrice de La Pupa e il Secchione Show) nei confronti di Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. Nascerà davvero qualcosa tra di loro?

Un’altra love story che forse potrebbe nascere è quella tra Mercededesz Henger e Edoardo Tavassi, anche se pare sia arrivata subito la smentita tramite Pomeriggio Cinque e, tra l’altro, che l’influencer sia anche fidanzata. Per quest’anno, il pubblico non sembra per niente convinto delle storie amorose in Honduras, tanto che nemmeno quella fra Roger e Estefania sta avendo appeal.