Vediamo meglio insieme come possiamo preparare un’ottimo piatto con le melanzane che non ci fa ingrassare!

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta un po’ diversa dal solito, ma dato che ci stiamo avvicinando sempre di più all’estate anche light, così non abbiamo particolari problemi con la nostra linea.

Ecco infatti che vi mostriamo la ricetta per fare delle ottime melanzane ripiene che non intaccano la nostra forma fisica, e che soprattutto possono piacere a tutti, nessuno escluso, e sono come al solito molto semplici da realizzare.

Melanzane ripiene: buonissime e con solo 150 calorie

Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo che cosa ci occorre per realizzare queste incredibili bontà:

3 melanzane

200 gr di scamorza affumicata

2-3 cucchiai di olio extravergine

250 gr di pomodorini

una manciata di basilico

sale q.b. Iniziamo con la preparazione vera e propria, ma prima vi diciamo che le dosi indicate vanno bene per 6 persone, quindi regolatevi di conseguenza, ovviamente come prima cosa dobbiamo lavare e tagliare la parte superiore alle melanzane. Adesso le dividiamo in due per la lunghezza e togliamo la parte interna, aiutandoci con un cucchiaio, ma non gettiamola, anzi, dopo la dovremmo tagliare in piccole parti, e dentro ci metteremo un pochino di sale. Nel mentre prendiamo i pomodori e facciamo uscire il succo, aggiungendo anche la polpa delle nostre melanzane e giriamo il tutto con molta cura, avendo modo che si uniformi in modo incredibile. Adesso mettiamo dentro il basilico, e poi l’olio ed amalgamiamo nuovamente il tutto, cerchiamo di schiacciare bene i pomodorini in modo tale che esca più succo possibile e adesso passiamo ad un’altro passaggio. Prendiamo il nostro incredibile composto e lo mettiamo dentro le barchette di melanzane svuotate, aiutandoci con un cucchiaio, ma prima passiamo un goccio di olio al loro interno, mi raccomando, e mettiamo anche un pizzico di sale. Adesso che sono tutte riempite con questa incredibile bontà, mettiamo un’altro goccio di olio, ma sempre poco, mi raccomando, altrimenti non sono più light come vi indicavamo all’inizio.

Possiamo quindi mettere tutto in forno, assolutamente ben caldo per circa 35 minuti a 180 gradi, una volta passato questo tempo, fuori dal forno aggiungiamo la nostra scamorza affumicata e qualche foglia di basilico, per rendere tutto super profumato.

Mettiamo nuovamente in forno ed accendiamo il grill per solamente 5 minuti, serve per far sciogliere il formaggio appena messo, ovviamente possiamo sostituire la scamorza anche con della mozzarella per pizza o il formaggio che preferiamo, o che abbiamo in casa.

La nostra super cena è pronta ed è veramente squisita, credeteci, potete accompagnare il tutto con una semplicissima insalata, o se volete passare direttamente alla frutta, continuate a seguirci per avere sempre ricette facili ma buonissime!