Grey’s Anatomy: è pronta per una nuova storia d’amore

Grey’s Anatomy 18: dopo la fine della relazione con Alex Karev, Jo Wilson è pronta ad una nuova storia d’amore.

La 16° serie di Grey’s Anatomy ha sancito l’uscita di scena di uno dei personaggi più odiati ed amati di tutta la serie. Stiamo parlando del dottor Lucifero, ovvero Alex Karev, interpretato da Justin Chambers.

Il suo addio ha lasciato tutti senza parole: infatti, la scelta di andare via è stata preso dallo stesso attore e gli sceneggiatori non hanno potuto scrivere un addio come si deve al suo personaggio.

I fan si ricorderanno di come il dottor Karev abbia lasciato la serie: Alex ha scritto delle lettere d’addio alla sua migliore amica, Meredith Grey e a sua moglie, Jo Wilson.

In queste lettera era spiegato il motivo del suo abbandono: Izzie Stevens (la sua ex moglie) aveva avuto proprio da Alex due gemelli con l’inseminazione artificiale. I fan non hanno preso molto bene la decisione di dare ad un personaggio come quello di Alex un addio così frettoloso a sua moglie.

Grey’s Anatomy 18: nuova storia d’amore per Jo Wilson?

Jo, nel frattempo, ha avuto altre relazioni, fra cui anche con il dottor Jackson Avery (che tornerà nell’ultimo episodio della 18° stagione).

Nelle puntate che stanno andando in onda in America, però, la dottoressa Wilson sembra essere particolarmente presa dal fratello di una sua paziente, interpretato da Skylar Astin.

Ci sono tutte le fondamenta affinché questa storia decolli, ma con Shonda Rhymes (i fan lo sanno bene!) non si può certo stare sereni!

Camila Luddington, che nella serie interpreta proprio la dottoressa Wilson, si è detta entusiasta per questa possibilità che si sta aprendo.

In una recente intervista, l’attrice ha rivelato che le lettere di Alex non sono state, ovviamente, piacevoli riceverle. Ma anche che Jo ha trovato la forza per ricominciare, adottando anche la piccola Luna.

E poi c’è questo nuovo ragazzo che lei ha deciso di iniziare a frequentare. La Luddington ha rivelato anche quanto le piace lavorare a fianco di Skylar Astin “Adoro lavorare con lui” ed ha anche aggiunto l’attrice che è molto “entusiasta per le storylines che ha in questo momento”.

E voi cosa ne pensate di questa nuova storia d’amore per la dottoressa Jo Wilson?