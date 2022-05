Brave and Beautiful: la notizia che nessuno si immaginava

Le anticipazioni di Brave and Beautiful non preannunciano niente di buono, ecco cosa succederà alla famosa soap.

A partire dal 16 maggio, vedrà la sua conclusione il noto talent show di Maria De Filippi. Generalmente, Brave and Beautiful andava in onda subito dopo il daytime di Amici, ma – a seguito della fine della trasmissione – il palinsesto Mediaset cambierà. Per questo motivo, la nota soap andrà in onda alle 16.20 e ci terrà compagnia fino alle 17.25.

Grande notizia dunque per gli amanti della serie, proprio perché potranno godere di circa venti minuti in più rispetto a quanto previsto dal palinsesto invernale. Brave and Beautiful tornerà quindi il 16 maggio con una nuova attesissima puntata. In occasione di ciò, sono già trapelate le anticipazioni sui prossimi episodi. I nostri personaggi si troveranno a dover affrontare risvolti totalmente inaspettati! Scopriamoli insieme.

Brave and Beautiful – anticipazioni 16 maggio 2022

Nella prossima puntata di Brave and Beautiful – in onda il 16 maggio alle 16.20 – vedremo Cesur e Suhan mettersi sulle tracce di Selma, in seguito alla convinzione che la donna sia l’amante di Cuynet. In tale occasione, i due decideranno di prendere una camera di albergo per ideare un piano efficace.

Data l’intimità e la vicinanza, i due si ritroveranno complici e al sicuro, per questo motivo Suhan deciderà di confessare a Cesur di non aver ancora abortito. Cesur, dal canto suo, tenterà di sensibilizzare l’amata sull’argomento, spingendola a rinunciare a questo folle piano di vendetta. Nel frattempo, Tahsin andrà a far visita ad Adalet. Tuttavia, l’incontro si trasformerà in un vero e proprio scontro tra Tahsin e Riza.

I problemi continuano anche per Cahide che cercherà in tutti i modi di riconquistare la fiducia e il perdono di Korhan, di conseguenza – formerà un’alleanza con Turan con l’obiettivo di sbarazzarsi di Hulya. Tuttavia, quest’ultima ormai gode dell’appoggio di Tahsin. Insomma, la puntata in onda il 16 maggio ci fornirà la base per le puntate future di Brave and Beautiful, anche perché l’episodio si concluderà con una scoperta scioccante: Cesur viene a conoscenza dell’identità dell’assassino della madre Fugen! Come proseguirà quindi la trama della nota soap? Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda delle puntate.