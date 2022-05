Arterie: ecco i 5 alimenti che le puliscono in modo naturale

Cosa accade quando si verificano dei problemi cardiovascolari, cerebrovascolari o arteriosclerotiche? Significa che le nostre arterie sono ostruite. Questo è un grande rischio per la nostra salute.

Per avere delle arterie sane e non ostruite e quindi scongiurare delle malattie importanti bisogna condurre uno stile di vita sano e soprattutto mangiare bene. Alla base delle patologie cardiache che causano gravi scompensi c’è sia il colesterolo alto che i trigliceridi.

Ecco quali sono i cibi che attuano una vera e propria pulizia delle arterie in modo naturale.

I cibi alleati di arterie sane e pulite

Innanzitutto ci sono le tanto salutari alghe dato che sono ricche di minerali, proteine, carotenoidi e antiossidanti. Le alghe sono delle grandi alleate nella pulizia delle arterie ma anche nella regolazione della pressione sanguigna

Da non sottovalutare è il pesce grasso (tonno e salmone). Essendo molto ricco di omega-3, aiuta molto a bilanciare i pericolosi colesterolo e i trigliceridi. Anche il pesce grasso, tonno o salmone, è un grande alleato della pressione sanguigna.

Anche la tanto amata e salutare avena è una grande amica delle nostre arterie. Essendo molto ricca di fibre fornisce tanta energia al nostro organismo. Queste fibre poi aiutano le arterie a sbarazzarsi del colesterolo che tenta di attaccarsi ostruendole.

Altra grande alleata è la soia, anche essa aiuta tanto nell’ abbassamento dei livelli di colesterolo e trigliceridi. In forma di bevanda si trova molto facilmente in commercio.

Infine i tanto amati pomodori sono davvero miracolosi per le arterie avendo un grande potere antiossidante. Lo si può assumere nelle insalate, nelle zuppe e in tanti modi.

Abbiamo quindi davvero questi alimenti così semplici e facilmente reperibili nella nostra dispensa o frigo e sono davvero dei grandi alleati per avere delle arterie sane, non ostruite e cercare di ostacolare i due grandi pericoli che sono sempre in agguato ossia il colesterolo e i trigliceridi che sono alla base delle patologie cardiache soprattutto.

Quindi quando andiamo a fare la spesa, assicuriamoci che ci siano sempre nella nostra cucina questi alimenti, sani e delle vere e proprie “spazzole” di tutto ciò che è molto nocivo alla nostra salute.

