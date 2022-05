Zucchine: cosa succede al nostro corpo se ne mangiamo troppe

Mangiare zucchine può fare molto bene alla nostra salute, ma occhio a non esagerare. Ecco cosa succede se ne mangiamo troppe

Le zucchine sono tra gli ortaggi più diffusi e apprezzati nel nostro Paese. Tra le innumerevoli ricette italiane di alto livello, questo ortaggio è presente spesso. Si tratta, infatti, di un alimento molto saporito che si presta a tantissimi piatti ed è ricco di proprietà benefiche che lo rendono uno dei più amati in assoluto.

Mangiare zucchine, infatti, può fare molto bene alla nostra salute, ma occhio a non esagerare. Se mangiamo troppe zucchine potremmo incorrere in problemi anche importanti, che potrebbero causare preoccupazioni per la nostra salute. Ecco di cosa stiamo parlando e a cosa devi fare maggiormente attenzione.

Cosa succede se mangiamo troppe zucchine

La primavera sta portando sulle nostre tavole innumerevoli prodotti freschi e genuini, tra cui in particolare gli ortaggi. Questo, infatti, è il periodo di deliziosi alimenti come gli asparagi, la cicoria i piselli, le fave, i carciofi, i ravanelli e, ovviamente, le zucchine.

Durante il mese di maggio, infatti, iniziano a spuntare le prime zucchine, assieme al loro classico fiore di colore giallo-arancione. Il loro sapore è particolarmente delizioso e la grande versatilità di questo alimento fa sì che possa essere utilizzato per numerose ricette. Grazie alla bontà dei piatti che si possono ottenere con questo alimento è facile cedere alla tentazione della forchetta, ma è necessario mantenere le antenne dritte.

Nonostante sia un alimento prelibato e dalle innumerevoli proprietà, bisogna fare attenzione a non esagerare. Mangiare troppe zucchine, infatti, può portare dei seri problemi alla nostra salute, anche importanti. Ecco, quindi, cosa succede se mangiamo ad esempio tutti i giorni zucchine in grandi quantità.

Ad oggi, non vi è alcuna dimostrazione riguardo effetti collaterali spiacevoli nel caso in cui si mangino ogni giorno quantità ragionevoli di zucchine. È infatti possibile consumare anche fino a 300 grammi di zucchine al giorno, sia cotte che crude.

Sono molti, infatti, i benefici che il nostro corpo gioverebbe da un consumo costante di questo ortaggio, in particolare lo stomaco grazie alla grande presenza di fibre. Tuttavia, eccedere con il consumo di zucchine e mangiarne grandi quantità potrebbe aumentare la possibilità di incontrare ortaggi contaminati (soprattutto quelli dal sapore amaro) e andare quindi in contro ad un’intossicazione alimentare.