Urine, il loro colore indica se stai veramente bene: facciamo attenzione a cosa ci potrebbe indicare la minzione.

Come sappiamo, l’urina è il frutto dell’escrezione del rene grazie alla quale, attraverso la minzione, vengono eliminate scorie e sostanze di rifiuto del nostro organismo.

Per questo, il colore delle urine può spesso indicarci il nostro stato di salute e non andrebbe sottovalutato, specie in determinati casi; facciamo attenzione a cosa ci potrebbe indicare la minzione.

Urine, il loro colore indica se stai veramente bene: le indicazioni

Guardare il colore delle urine può darci delle particolari indicazioni, che magari possono portarci ad andare a consultare uno specialista o fare analisi approfondite per tenere monitorato il nostro stato di salute.

Non tutte le urine sono ovviamente uguali e possono variare nell’odore, nella trasparenza e nel colore, oltre che per altre caratteristiche; secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Policlinico di Milano, un’urina che risulta più chiara e trasparente può essere sintomo di una buona idratazione, mentre altri colori più scuri sono associati a varie patologie più o meno gravi.

Un colore paglierino chiaro o giallo trasparente è il colore normale ed indica una buona idratazione, mentre quando l’urina è più scura (giallo scuro-ambra) dovremmo bere di più.

Se il colore è birra scura, potremmo essere fortemente disidratati o avere una malattia al fegato; se il colore persiste è bene contattare subito un medico, così come se il colore è rosa o rosso e ci sono dunque presenze di sangue.

In quest’ultimo caso, il Policlinico sottolinea come barbabietole e mirtilli, per il loro colore, possono dare quest’aspetto all’urina; se li avete mangiati il colore sarà solo transitorio, ma è bene davvero fare tantissima attenzione.

Se invece l’urina è addirittura blu o verde, colori insoliti, potrebbe essere dovuto ad alcuni farmaci oppure coloranti alimentari; anche qui però, bisogna monitorare la situazione perché potrebbe trattarsi anche di un’infiammazione batterica.

Le urine vanno quindi guardate attentamente, cercando nei casi di colori più scuri e ‘strani’ di non sottovalutare mai la situazione; fondamentale è idratarsi bene, in ogni caso.