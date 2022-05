Web: come navigare in sicurezza senza password!

Ti piacerebbe navigare sul web in totale sicurezza e senza password? Da oggi è possibile grazie al nuovo sistema antitruffa, che ti aiuta ad entrare in siti bancari senza preoccupazioni.

Quanto volte vi sarà capitato di dover entrare nel sito della banca e andare in tilt per via della password. Se la chiave di accesso non si trova o viene dimenticata, non si può entrare nel sito. Per molti questo può essere un grosso problema, soprattutto se si devono prendere dei soldi per urgenze o quant’altro.

Per fortuna è stato inventato un nuovo sistema antitruffa, che ci permette di dire addio per sempre a vecchie password e scocciature. Sappiamo che per via delle recenti truffe sul web, anche le chiavi di accesso sono dovute diventare più complicate. Spesso per colpa di questo, rischiamo di dimenticarcele e di conseguenza non riusciamo ad entrare nei portali bancari.

Fino a qualche tempo fa, non erano necessari tutti questi passaggi, si andava direttamente in banca e il gioco era fatto. Ora con lo spid, la password e i vari codici di sicurezza, è davvero difficile tenere a mente tutte le informazioni.

Come dicevamo, proprio per risolvere questi problemi è stato creato un nuovo sistema antitruffa, che permette di non utilizzare più la password. Scopriamo nel dettaglio funziona.

Problemi a ricordare le password? Ecco il nuovo sistema antitruffa

Sappiamo che per accedere a qualsiasi sito serve una password, molti tendono a mettere sempre la stessa per paura di dimenticarsi, attenzione però, i malintenzionati in questo modo riuscirebbero ad entrare in ogni vostro portale.

Per fortuna esiste un modo che vi aiuterà ad entrare nei siti senza bisogna di utilizzare nessuna password. Ma come funziona? Il nuovo sistema informatico antitruffa si chiama FIDO.

Il suo sistema è molto semplice, invece che entrare nel sito con un utente e una password, si utilizzerà il proprio telefono personale. Quindi servirà un vero e proprio oggetto fisico per entrare nel portale.

Su questo verrà inviato ogni volta un codice nuovo, chiamato, passkey. Ogni volta che vorrete accedere al sito, dovrete compiere questa operazione. Sicuramente molto più comoda e sicura delle solite password.

In questo modo gli hacker avranno molte difficoltà a rubarci i dati di accesso e svuotarci il conto. Ora non vi resta che provare questo nuovo trucco. Voi cosa ne pensate?