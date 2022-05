Spossatezza? Ecco i rimedi che ti aiutano anche in vista dell’estate

Ti senti sempre stanco e spossato? Ecco i migliori rimedi che ti daranno la giusta energia per affrontare l’estate. Scopriamo di cosa si tratta e come funziona.

L’estate è sempre più vicina e anche le temperature iniziano ad aumentare, questo vuol dire che dobbiamo iniziare a preparaci al caldo torrido. Se soffrite spesso di spossatezza, non preoccupatevi, oggi vi riveleremo alcuni consigli che vi aiuteranno ad avere le forze necessarie per affrontare queste calde giornate.

Sarà capitato a tutti di sentirsi stanchi e spossati, questo vuol dire che si ha una carenza di sali minerali, soprattutto se abbiamo preso tanto caldo e ci siamo disidratati. Questo è dovuto ad una maggior sudorazione, con cui si espellono molti liquidi, infatti è importantissimo rintegrarli bevendo molta acqua.

Attenzione però, quando si beve molta acqua si perdono anche molti sali minerali, i più importanti sono sicuramente il potassio e il magnesio che dovrebbe essere rintegrati al più presto per evitare problemi cardiaci e spossatezza.

Per questo motivo la cosa migliore sarebbe dare al nostro corpo sin dalla colazione le giuste vitamine, affinché non si ritrovi in questa spiacevole situazione. Queste sono fondamentali per dare al nostro organismo la carica necessaria per affrontare la giornata al meglio.

Scopriamo quali sono gli alimenti migliori per introdurre nel nostro corpo questi minerali.

Sali minerali: ecco come introdurli con l’alimentazione

Per combattere la spossatezza estiva è necessario introdurre nel nostro organismo le vitamine del gruppo A e C. Queste sono fondamentali per combattere l’invecchiamento dei tessuti e favorire la circolazione.

Poi, occorre integrare nel nostro corpo almeno 2 liti di acqua al giorno, inoltre anche i sali minerali sono importantissimi, quelli che non dovrebbero mai mancare sono: potassio, ferro, calcio, fosforo e magnesio.

Per integrare questi sali minerali potete decidere di assumere diversi alimenti, come ad esempio frutta fresca di stagione e banane, cereali, uova, pesce e verdure a foglia verde.

Cercate di concentrare le forze sulla colazione, si tratta del pasto principale per dare la nostro corpo tutte le energie necessarie per affrontare al meglio la giornata.

Infine potete anche decidere di assumere alcuni integratori a base di potassio e magnesio, ricordiamo che è consigliato bere anche bevande zenda zucchero e spremute d’arancia.

nte, inoltre, concentrarsi sulla prima colazione. Ad esempio, per iniziare la giornata al meglio, si potrebbe optare per uno yogurt al naturale, accompagnato da frutta fresca e cereali. Questo tipo di alimentazione consentirebbe di reintegrare i sali minerali persi attraverso la sudorazione.

Voi cosa ne pensate?