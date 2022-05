Alberto Matano: pubblica una foto e tutti notano il dettaglio

Alberto Matano è sicuramente uno dei conduttori più amati del momento. Qualche giorno fa ha commosso tutti i suoi followers con un dolcissimo post pubblicato su Instagram. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Alberto Matano è noto al pubblico per via del suo ruolo come conduttore nella Vita in diretta. In questi anni conquistato il cuore dei telespettatori grazie au suoi modi di fare e anche grazie alla sua simpatia.

Ma non solo, durante la pandemia ha preso a cuore molti casi e ne ha spesso parlato nei suo programma. Stesso vale per la guerra in Ucraina, proprio in una delle ultime puntata lo abbiamo visto piuttosto commosso per via una situazione vissuta da un suo inviato in Russia.

Il giornalista in questione si chiama Gianmarco Sicuro, purtroppo l’uomo si è trovato coinvolto in una situazioni piuttosto spiacevole. Matano rivolgendosi all’inviato ha dichiarato durante la puntata “Ci hai fatto preoccupare ieri, te lo voglio dire perché stavi documentando le proteste e egli arresti in piazza e hanno caricato anche te”.

Insomma sono proprio questi modi di fare che hanno conquistato il pubblico a casa. Ma non solo, il 3 marzo per Alberto Matano è stato un giorno molto speciale. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Alberto Matano commuove il web con un post su Ig

Come dicevamo il 3 marzo è un giorno molto speciale per Alberto Matano, infatti si tratta del giorno del compleanno del suo amato papà. Il suo nome è Franco e ha raggiunto un traguardo importantissimo, infatti ha festeggiato 80 anni.

Il noto conduttore per rendere omaggio al padre ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram alcune dolcissime foto che non sono di certo passate inosservate. Nel post si può notare tutta la famiglia Matano composta da moglie, figli e nonni.

Ovviamente i followers di Alberto Matano di sono immediatamente precipitati a fare gli auguri al padre del conduttore. Insieme a loro due anche la mamma del conduttore, la signora Marisa, e i fratelli Luisa e Vincenzo.

La famiglia si è quindi riunita per festeggiare gli 80 anni di nonno Franco, a casa Matano c’è stata una vera e propria festa. Intanto anche molti colleghi e vip di Alberto hanno voluto rendere omaggio al suo papà.