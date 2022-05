Sergio Muniz: eccolo oggi dopo l’enorme successo

Ricordate Sergio Muniz? Da non credere oggi è irriconoscibile, eccolo oggi dopo l’incredibile successo e la terribile malattia. Vediamo la sua trasformazione e cosa fa oggi.

Impossibile dimenticarsi di Sergio Muniz, il modello che per anni ha fatto sognare milioni di donne. Per diversi anni in Italia è stato un vero e proprio sex symbol, purtroppo dopo il successo si è ritirato dal mondo dello spettacolo per via di una terribile malattia.

In molti si ricorderanno di Sergio, classe 1975 per molto tempo è stato amato dal pubblico femminile sia per il suo aspetto affascinante che per la sua simpatia.

Ovviamente il suo incredibile fascino l’ha portato ad avere un successo strepitoso, ma non solo, per anni è apparso al centro di vari gossip per via dei suoi presunti flirt che l’hanno visto protagonista.

Ora tutti si domandano che fine abbia fatto, ve lo riveliamo noi e vi preannunciamo che è molto diverso da come ricordavamo.

Sergio Muniz: eccolo oggi, irriconoscibile

Sergio Muniz per anni ha fatto parte del mondo dello spettacolo, spesso veniva invitato nei vari programmi per essere intervistato. In quel periodo è stato un vero e proprio sex symbol, ha intrapreso la carriera da modello, fino a diventare uno dei vincitori dell’Isola dei Famosi.

Amatissimo dal pubblico a casa per il suo spirito e per il suo buon animo, purtroppo ha dovuto ritirarsi dalla tv per via di alcuni problemi di salute. Infatti l’attore soffre tutt’oggi di esofagite da reflusso gastroesofageo; malattia scoperta quando ha iniziato ad accusare un fastidiosi singhiozzo.

Per colpa di questa situazione ha dovuto cambiare stile di vita, eliminando alcuni cibi e attraversando un periodo piuttosto duro. In molti ricorderanno di quando Sergio fu ricoverato d’urgenza in pronto soccorso, ai tempi non riusciva nemmeno più a mangiare.

Insomma una situazione piuttosto faticosa, ma con cui deve convivere, infatti oggi ha imparato a non abbattersi e vivere con questa malattia. Purtroppo questa condizione l’ha cambiato anche dal punto di vista fisco, tanto da renderlo quasi irriconoscibile.