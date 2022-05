Polemiche sull’annuncio di lavoro sessista di Burger King

L’annuncio di lavoro dà la precedenza agli uomini. Lo staff: “Nessuna discriminazione, serve forza maschile, le donne non ce la fanno”.

L’intento, spiega chi ha affisso il cartello, non era quello di suscitare discriminazioni. «Ci è già stato fatto presente che può essere interpretato male, ma da parte nostra non c’è alcun intento discriminatorio» Anche dopo la spiegazione dei motivi è apparso inopportuno e mal formulato, l’annuncio di lavoro comparso all’esterno del King Drive del Burger King del Cospea Village di Terni.

«Se sei interessato ad entrare a far parte del nostro staff lascia il tuo cv all’interno del locale. Al momento diamo precedenza al personale maschile» recita il messaggio firmato dallo staff del posto, che ha suscitato subito l’inevitabile effetto di fastidio e perplessità dei cittadini.

Nel locale, l’annuncio propone un mese di prova con contratto a chiamata, per una ventina di ore mensili. Melissa, una delle manager del fast food, che attualmente dà lavoro a 13 donne, e tre uomini (uno destinato a lasciare il lavoro a breve), si giustifica così: «Ci servono almeno due o tre uomini per lo scarico della merce, in questo locale siamo quasi tutte donne e non ce la facciamo da sole».Per l’ultimo scarico mi sono dovuta far aiutare da un’altra dipendente”. Aggiunge poi:«Il lavoro è pesante e la differenza fisica c’è», spiegando i motivi della ‘preferenza’ e precisando comunque che i cv di donne non vengono esclusi, visto che anche «recentemente ne sono state assunte due». L’inopportunità del cartello però resta e infatti dallo staff di Burger King annunciano che sarà «modificato».