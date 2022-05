Laura Pausini: le sue parole lasciano senza fiato

In occasione di una recente intervista, Laura Pausini ha condiviso un pensiero particolarmente toccante. Ecco le parole della cantante.

Laura Pausini, cantante che è stata capace di costruire la sua carriera oltre i confini italiani, ha rilasciato recentemente un’intervista presso un’emittente spagnola. In occasione di ciò, l’interprete di Solitudine si è abbandonata ai ricordi ed è scoppiata a piangere, soprattutto in relazione all’affetto mostrato dagli spagnoli per l’iconica Raffaella Carrà.

Tra la Pausini e la soubrette scomparsa infatti era nato un legame estremamente forte e sincero, tanto che l’indimenticabile Raffaella ebbe il piacere di conoscere anche la figlia della cantante, Paola. Sostanzialmente, parliamo di un’amicizia perfettamente integrata anche nella stessa famiglia dell’artista. Per questo motivo, Laura Pausini ha voluto dedicare la sua malinconia ed emozione alla collega scomparsa la scorsa estate.

Laura Pausini, le parole toccanti per Raffaella Carrà

“Non mi sarei mai immaginata di vedere tutto questo calore in Spagna per Raffaella” – sono state le parole di Laura Pausini – “Certo, sapevo del vostro rispetto per lei, però non mi immaginavo così tanta vicinanza e dolore per questa perdita”. La cantante è rimasta quindi piacevolmente sorpresa di fronte alla stima degli spagnoli per la nostra Raffaella, tanto da scoppiare a piangere per l’emozione.

Riguardo l’amicizia coltivata con la collega scomparsa, Laura Pausini ha raccontato addirittura che il primo viaggio della piccola Paola, fu proprio in occasione dell’incontro con Raffaella Carrà. La soubrette inoltre conosceva il marito della Pausini, prima ancora di conoscere la futura conduttrice dell’Eurovision Song Contest. Per questo motivo, ha ammesso che le sarebbe piaciuto moltissimo condurre la serata insieme all’indimenticabile amica e compagna di viaggio.

“Presto presenterà l’Eurovision Song Contest […] avrei adorato condurlo con lei” – ha tuttavia sottolineato di essere molto felice riguardo la scelta di Mika e Alessandro Cattelan, anch’essi amici della cantante: “Ammetto di essere tanto emozionata, perché è un’esperienza nuova per me. Ok, in Italia ho già presentato, ma qui è uno show internazionale e tutto in inglese […]”. Insomma, poter godere di una presenza forte come poteva essere quella della Carrà, sarebbe stato sicuramente rassicurante per la Pausini, ma confidiamo che Mika e Cattelan non saranno sicuramente da meno.