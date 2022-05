Iva Zanicchi confessa “Mi è preso un colpo…”

La nota cantante e conduttrice – Iva Zanicchi – ha dichiarato di essere rimasta scioccata una volta appresa l’amara verità. Vediamo insieme i dettagli.

Parliamoci chiaro: uno degli argomenti più dibattuti nelle ultime settimane riguarda l’improvviso addio di Terence Hill alla famosissima fiction Don Matteo. Durante la stagione estiva, la Rai aveva anticipato l’abbandono dell’iconico attore – eppure, i fan più sfegatati della serie non erano ancora riusciti a realizzare ed accettare questa amara verità. Il protagonista indiscusso della soap infatti è sempre stato Don Matteo, personaggio da cui la stessa serie prende addirittura il nome da ben tredici stagioni.

Di conseguenza, può esistere Don Matteo senza Don Matteo? In molti hanno risposto “assolutamente no”. A seguito della messa in onda del famoso episodio che vedeva il passaggio del testimone a Raoul Bova, sono stati moltissimi i personaggi dello spettacolo che hanno deciso di esprimere apertamente il proprio disappunto. Tra di loro, vi è anche la cantante e conduttrice Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi vuole Terence Hill: Don Matteo non ha ragione di esistere senza di lui

“Mi è preso un colpo.Non volevo crederci che la quarta puntata fosse l’ultima con lui” – sono state le parole di Iva Zanicchi. Per lei infatti, Don Matteo rappresentava un appuntamento fisso da oltre dieci anni. Per questo motivo, l’iconica cantante non ha potuto fare a meno di esprimere la sua delusione di fronte all’addio del protagonista indiscusso della serie.

Iva Zanicchi ha deciso addirittura di consigliare dei risvolti diversi agli sceneggiatori: potrebbero infatti farlo tornare di tanto in tanto, oppure trasformarlo in un vescovo o cardinale. Questo per poter conferire al personaggio un addio degno del suo contributo alla serie. Insomma, la sostituzione di Terence Hill non è proprio andata giù ad Iva Zanicchi e con lei anche Massimo Boldi ha deciso di esprimere il suo disappunto.

L’iconico attore ha sensibilizzato il collega riguardo il suo ritorno, secondo lui infatti – Terence Hill dovrebbe evitare di considerare la propria età, proseguendo con la sua carriera di attore come protagonista della serie. A questo punto, non ci resta che attendere eventuali risposte da parte del nostro iconico Don Matteo, oppure possibili chiarificazioni dai vertici Rai.