Vediamo insieme che cosa vedremo per l’appuntamento di oggi con la prima serie della nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 10 maggio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore, dove stiamo ripercorrendo gli inizia di questo enorme successo tutto italiano che si muove attorno al noto grande magazzino di moda milanese.

In tantissimi, infatti, non avevano mai visto la prima serie e non sapevano come tutto era iniziato, quindi in attesa della settima è molto interessante guardare questa prima serie che era andata in onda in prima serata.

Il paradiso delle Signore: Pietro le spezza il cuore

Iniziamo con il dire che per Pietro stà arrivando un giorno molto importante, ovvero il 25 aprile, e vuole festeggiare nel modo migliore gli undici anni passati dalla liberazione, dove ha participato attivamente.

Vorrebbe, infatti, passarlo insieme a tutti i dipendenti della sua società, ma sappiamo che non riesce a vivere a pieno questa tanto attesa festa per via dei mille pensieri che ha, ovvero il bacio che si è scambiato con Teresa, e le responsabilità che ha con il Mandelli che continua ad importunarlo, standogli con il fiato sul collo.

La rabbia che ha dopo quello che è successo con Adreina, spingeranno Pietro ad allontanarsi da Teresa, facendo finta che non si accaduto assolutamente nulla, anche se ovviamente è molto triste.

Teresa, nel mentre, non sa nulla e si sta preparando ai festeggiamenti, trasferendosi anche a casa della sua collega Silvana, la scelta arriva dopo quella di Vincenzo, e della sua famiglia, di cercare fortuna in Germania.

Teresa, ovviamente cerca di parlare con Pietro, ma quando si trovano faccia a faccia, capisce che lui non vuole continuare assolutamente nulla dopo il bellissimo bacio che si sono scambiati.

Ma, tornando al sentimento di odio che Carlo Mandelli prova per Pietro Mori, dobbiamo andare molto indietro, perchè l’uomo è convinto che quest’ultimo abbia ucciso il fratello Umberto durante la guerra.

Chiederà, per questo motivo, a Cazzaniga di investigare su di lui e di trovare qualcosa che possa confermare, oppure negare, la sua idea, e questo, nel mentre, continua ad importunare la bella Lucia.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svilupperanno tutte queste interessantissime storie, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.