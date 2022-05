Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere per quanto riguarda il nuovo e tanto atteso appuntamento con la soap opera turca.

Anche oggi, 10 maggio, possiamo vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, dove le vicende diventano sempre più complicate ed intrecciate tra di loro e ci fanno rimanere incollati al piccolo schermo.

Come sappiamo, infatti, ci sono moltissimi segreti ancora non svelati tra i vari personaggi che ci possono lasciare completamente senza parole, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa ci aspetta per oggi.

Brave and Beautiful: Suhan svela tutto a Cesur

Iniziamo con il dire che quando Suhan ha scoperto di aspettare un figlio è stato nel momento meno felice che ci poteva essere, ovvero dopo aver firmato il divorzio da Cesur, ed in un primo momento non ha detto assolutamente nulla a nessuno.

Poi lo ha rivelato solamente a Sirin e successivamente anche a Korhan, ma la bella Suhan non vuole dirlo assolutamente al padre del piccolo che porta in grembo, dato che non stanno passando un bel momento.

Il figlio di Tashin, ovviamente non è d’accordo che non si sappia nulla della sua gravidanza e per questo motivo, aveva deciso di chiudere lei ed il suo ex marito in una stanza per parlare, ma non è servito a nulla.

Ma, successivamente, l‘ha sentita parlare al telefono che avrebbe interrotto la gravidanza, e per questo motivo è corso immediatamente ad avvisare Cesur di quello che stava succedendo.

L’ex marito di Suhan, però non è riuscito ad arrivare in tempo, perchè la donna si era già operata, ma forse qualcosa è cambiato, perchè Suhan vuole dire all’Alemdaroglu che il piccolo è ancora nella sua pancia.

I due giovani, finalmente, si sono parlati a cuore aperto e si sono confessati tutti, anche Cesur non è più riuscito a mentirle, mentre Suhan aveva deciso che faceva crescere il piccolo da sola, per questo aveva fatto credere di aver abortito.

La donna gli chiede, però di rinunciare la sua battaglia con il Korludag Senior, per dare al piccolo che deve nascere una vita serena, accetterà la proposta il bel Cesur? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.