Vediamo insieme come possiamo rendere la nostra grigliata con amici, un pranzo indimenticabile con un piccolo trucchetto!

Adesso che arriva la bella stagione è veramente bello e divertente poterci mettere fuori sul balcone, o per chi ha la fortuna di avere un bel giardino, con la griglia e fare la carne in quel modo.

Ovviamente possiamo preparare anche la verdura, oppure metterci delle fette di pane e poi mangiarlo solamente con olio e sale, o magari con degli ottimi pomodori tagliati in modo molto piccolo.

Grigliata indimenticabile? Ecco il trucco che non ti immagini

Ma se vogliamo cuocere la carne e rendere la nostra grigliata un qualcosa di veramente memorabile, noi oggi vi mostriamo un trucco che vi lascerà senza parole e che poi tutti vi chiederanno di svelare.

Il trucco, infatti sta tutto nella marinatura della nostra carne, che la rende ancora più delicata e saporita, e noi oggi vi vogliamo mostrare ben 3 modi diversi per farlo, quindi iniziamo con il primo.

Iniziamo con quella alla Birra, dove si serve un contenitore grande, se possibile di terraccotta, altrimenti quello che avete in casa, dove metteremo 330 ml di birra, un po’ di aglio a pezzetti, un po’ di sale, 3 cucchiaini di olio EVO, un paio di fogliette di rosmarino e se vogliano, anche un po’ di peperoncino e pepe.

Mescoliamo molto bene il tutto e poi mettiamo al suo interno la nostra carne rossa e la massaggiamo fino a ricoprirla tutta, adesso inseriamo tutto nel frigorifero e lasciamo per 5 ore, prima di cucinare sul nostro barbecue.

Un’altra marinatura, molto interessante viene fatta con il limone, e questa va bene per tutti i tipi di carne, prendiamo quindi 3 limoni che tagliamo a fette e 2 cipolle rosse, mettiamo nel nostro contenitore anche alcuni pezzettini di aglio, 1 bicchiere di olio EVO, 2 foglie si alloro e sempre un po’ di sale e epepe.

Massaggiamo sempre come prima e lasciamo nel nostro frigorifero per circa 4 ore, e poi possiamo cucinare la nostra carne che sarà diventata delicatissima e squisita, passiamo all’ultima marinatura.

Questa volta la facciamo con il vino, che può essere bianco o rosso, in base a quello che abbiamo in frigorifero, sarebbe meglio il bianco per il pesce, o la carne bianca ed il rosso per la carne rossa.

In un contenitore mettiamo, carota, cipolla, aglio, sedano, un filo di olio EVO e lasciamo andare a fiamma bassissima, poi mettiamo 250 ml di vino, un po’ di sale e pepe, lasciamo cuocere per 5 minuti e poi attendiamo che si freddi.

Una volta passato il tempo, mettiamo nel nostro contenitore e poniamo in frigorifero per 3 ore, e poi, prima di cucinare circa 30 minuti a temperatura ambiente, rimarrete senza parole per il risultato.