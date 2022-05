Sale grosso: i mille utilizzi in casa che non immagini

Una delle spezie più utilizzate nella cucina italiana è il sale grosso. Ecco i mille utilizzi che non immagini e che ti sorprenderanno

La cucina italiana è caratterizzata da immensi sapori e dal largo utilizzo di spezie, come ad esempio il sale. Fondamentale durante la cottura della pasta, il sale, è un alimento che deve essere utilizzato con parsimonia, in modo da non rovinare il piatto che si sta preparando dandogli troppo sapore.

Proprio per questo, sono piuttosto diffusi alcuni trucchi e consigli per utilizzare questa spezia al meglio, come ad esempio quella di aggiungerlo all’acqua che bolle, prima di inserirvi la pasta. Il sale grosso, inoltre, è utile per altri mille utilizzi. Eccone alcuni.

Sale grosso, ecco come puoi utilizzarlo

Gli utilizzi del sale grosso sono piuttosto diffusi. Fondamentale per salare l’acqua dove si cuoce la pasta e ottimo per mettere, appunto, “sotto sale” alcuni alimenti. Ma non può nemmeno mancare in caso di grigliate di carne e pesce, o sul pane condito con olio.

Insomma, il sale grosso è protagonista nella maggior parte dei piatti italiani, ma vi sono alcuni suoi utilizzi che non avresti mai immaginato e che certamente non conoscevi. Questo alimento, infatti, può essere utilizzato anche per altri scopi, come ad esempio le pulizie di casa.

Prenderci cura della nostra casa è fondamentale per la vita della nostra abitazione e per mantenere i corretti canoni di igiene sanitaria. Il sale grosso può essere un nostro validissimo alleato nel momento in cui decidiamo di dedicarci alle pulizie di casa. Insieme all’aceto e al succo di limone, infatti, il sale grosso può darci una grossa mano riguardo molti aspetti delle faccende di casa.

Il sale grosso è un ottimo ingrediente contro la muffa e l’umidità. Mettere una ciotola di sale nelle stanze più umide, come ripostigli e stanze in cui si asciuga la biancheria, è un ottimo metodo per rendere più secca l’aria e prevenire l’insorgere della muffa.

Un altro utilizzo del sale grosso può essere quello della pulizia del frigorifero. Può essere molto utile, infatti, per pulire il nostro elettrodomestico per eccellenza. Potete ottenere un valido prodotto mescolando mezzo litro d’acqua con un cucchiaio abbondante di sale.