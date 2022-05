Stanchezza e sonnolenza: potresti avere questa carenza importante

Con la primavera arrivata e le calde temperature abbiamo sempre delle sensazioni di stanchezza e debolezza. Forse alla base c’è una carenza importante.

I sintomi d’intorpidimento, inappetenza e crampi addominali, possono anche essere il sentore di una carenza di magnesio, che ci procura tanta stanchezza e debolezza. Questo minerale è veramente fondamentale per la nostra salute, soprattutto per quanto riguarda il sistema nervoso.

Infatti i crampi muscolari è una delle più significative manifestazioni di questa carenza. Anche un’aritmia del battito cardiaco, fiato corto e svenimenti sono alla base di una mancanza di magnesio.

A questo si aggiungono depressione, apatia, irritabilità e insonnia. Non solo carenza di magnesio ma anche di potassio sono alla base di sintomi dannosi per la nostra salute.

Il magnesio, come fare in modo che sia reintegrato nel nostro organismo.

Innanzitutto bisogna fare in modo che la nostra alimentazione sia sana e variegata, mangiare soprattutto le verdure a foglia verde, ma anche broccoli, cavolfiori, piselli e fagioli.

Consumare anche frutta secca come mandorle, anacardi e pistacchi e poi l’ avocado, un alimento molto sano dato che tra le mille proprietà ha anche la lotta al colesterolo cattivo.

Fondamentale quindi quando si verificano dei sintomi importanti come stanchezza, sonnolenza e debolezza muscolare non bisogna sottovalutarli perché se apparentemente si pensa che sia dovuto al caldo, invece può nascondere delle patologie importanti che sono dannose alla nostra salute.

Prestare attenzione a ciò che mangiamo e beviamo, al nostro stile di vita, ma soprattutto dobbiamo concentrarci su questo minerale del magnesio che insieme al potassio sono alla base della nostra forza fisica e psichica.

Ci forniscono tanta energia e ci fanno lottare contro quei sintomi di spossatezza, stanchezza, che tanto accomunano tutti noi nei mesi molto caldi. Come sempre consigliamo di rivolgersi a un medico quando si verificano quei sintomi importanti che abbiamo descritto in questo articolo.

Nulla accade per caso nel nostro organismo. Ogni manifestazione di disagio, nasconde qualcosa d’importante che se curata in tempo può davvero salvarci la vita. Non dimentichiamo che il nostro corpo è una meravigliosa ma complessa macchina e dobbiamo sempre fare in modo che il suo motore sia forte e vigoroso.